미 "요르단 아카바 공항·항구에 소개령, 방문 자제"

▲ 이스라엘 남부에서 바라본 요르단 아카바

요르단 당국이 홍해에 접한 아카바 지역의 국제공항과 항구에 소개령을 내렸다고 요르단 암만 주재 미국대사관이 19일 전했습니다.대사관은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 성명을 내고 "구체적이고 믿을만한 위협에 따른 것"이라고 밝혔습니다.대사관은 "모든 미국인은 해당 공항이나 항구로 이동하는 것을 자제해야 한다"며 요르단 내 군사기지 방문도 삼가달라고 당부했습니다.이는 최근 미국과 이란의 무력 충돌이 심화하면서 중동 내 미국 자산을 겨냥한 이란의 보복 공습 강도가 높아지는 데 따른 조치로 풀이됩니다.미군 중부사령부는 지난 17일 이란이 탄도미사일과 드론으로 요르단 아즈라크 소재 무와파크 살티 공군기지를 공격해 이 기지에 근무하던 미군 2명이 사망하고 1명이 실종됐다고 밝힌 바 있습니다.요르단, 이스라엘, 이집트, 사우디아라비아 등이 둘러싼 아카바만은 홍해로 이어지는데 최근에는 이란이 홍해 일대에 예멘의 후티 반군을 동원할 가능성이 있다는 관측도 제기됩니다.미국 국무부는 지난 3월 2일 요르단에 주재하는 미국 정부 직원과 가족들에게 대피를 권고한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)