'미우새' 풍자, "1년 4개월째 다이어트로 33kg 감량"···모벤져스, "초등학생 하나가 나왔다" 깜짝

풍자가 다이어트 정체기에 대한 고민을 토로했다.



19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 엄지윤과 풍자가 한혜진의 집을 찾아왔다.



이날 방송에서 풍자는 한혜진의 집에 들어오자마자 배고프다고 했다. 이에 한혜진은 "보자마자 하는 소리가 배고프다냐"라며 풍자를 타박했다.



그러자 풍자는 "언니만 보면 배고파"라고 했고, 한혜진은 "너 살쪘네. 살찌면 계속 배고프다"라고 했다.



이에 풍자는 "나 요즘에는 더 이상 빠지지가 않는다. 정체기가 왔다. 두 달 세 달이 됐다"라며 정체기로 힘들어하고 있다고 말했다.



지난해 2월부터 시작해서 1년 4개월째 다이어트 중이라는 풍자는"내 나름대로는 열심히 뺐는데 아쉬운 수치"라며 33kg 감량 사실을 고백했다.



이에 모벤져스는 "턱선이 살아있다. 33kg면 애 하나가 나온 거다. 초등학생 하나가 나왔다"라며 감탄했다.



풍자는 "최근에 정체기가 3개월 정도 됐는데 100그램도 안 빠진다"라며 고민을 토로했다. 이에 한혜진은 "세트포인트라고 해서 그걸 부숴야지 내려간다"라고 했다.



그러자 풍자는 "힘으로 부술 수 있으면 부수었지. 미치겠다"라며 답답해했다. 이에 한혜진은 "그거 깨기 진짜 힘들다"라며 "원래 정체기가 오면 자기가 했던 거 중에 가장 가혹했던 운동을 다시 해야 된다"라고 자신의 다이어트 노하우를 공개해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)