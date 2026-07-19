이 대통령, 유네스코 사무총장 면담…"대한민국 발전 기여에 감사"

▲ 이재명 대통령이 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축사를 하고 있다.

이재명 대통령이 부산에서 열린 제48차 유네스코(UNESCO·유엔교육과학문화기구) 세계유산위원회 개회식에 참석했습니다.행사에는 김혜경 여사도 함께 자리했습니다.이 대통령은 개회식 참석에 앞서 오늘(19일) 오후, 칼레드 엘-에나니(Khaled El-Enany) 사무총장을 만나 "(대한민국이) 도움받던 국가에서 도움을 주는 나라로 발전한 것은 다 유네스코의 정말 커다란 기여 덕분"이라며, "온 국민들이 감사하게 생각하고 있다"고 말했습니다.그러면서, "유네스코가 앞으로도 전 세계의 교육, 과학, 문화, 이 많은 영역에서 큰 역할을 해 나가기를 기대하고, 우리 대한민국도 그 속에서 일정한 역할을 충분하게 해 나가도록 노력할 것"이라고 다짐했습니다.이어 "유네스코 세계유산위원회가 부산에서 개최된 것을 매우 기쁘게 생각하고, 이번 유산위원회를 통해서 세계유산위원회를 포함한 유네스코가 세계 문화 발전에 기여하게 되기를 기대한다"고 덧붙였습니다.세계유산 등재 및 보존·관리 현황을 살펴보는세계유산위원회는 세계유산 분야에서 가장 중요한 의사결정기구입니다.한국에서 위원회가 열린 것은 1988년 세계유산협약 가입 이후 이번이 처음입니다.(사진=연합뉴스)