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[날씨] 전국 곳곳 비…충청 이남 폭염 특보 확대

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작성 2026.07.19 20:53 조회수
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정체 전선이 남부지방을 가로지르며 자리하고 있고 오르내리며 전국 곳곳에 비를 뿌립니다.

오늘(19일)은 주로 중부 지방에 비가 소강상태를 보일 때가 많았고요, 남부지방을 중심으로 비가 내렸는데요.

오늘 밤까지 경북 지역에는 시간당 20에서 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있겠습니다.

당분간 장맛비가 길게 이어지겠습니다.

내일과 모레는 오늘과 반대로 남부지방에 비가 소강상태를 보일 때가 많겠습니다.

내일 예상되는 강수량 살펴보시면 중부 지방에 20에서 최고 80mm, 남부 지방에 적게는 5에서 많게는 40mm의 비가 예상됩니다.

모레는 경기 북부와 강원 북부 지역에 100mm 이상, 서울에도 최고 80mm로 중부 지방에 강하고 많은 비가 예상돼 비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.

충청 이남 지역을 중심으로는 폭염 특보가 더욱 확대됐습니다.

내일 폭염 특보가 내려진 지역들의 체감온도 35도까지 오르는 곳 있겠고요, 대부분 지역의 낮 체감온도 31도 이상 오르겠습니다.

열대야 주의보가 내려져 있는 전남과 경남, 제주 지역은 밤사이 열대야가 나타나는 곳 있겠습니다.

장맛비가 소강상태를 보일 때도 많겠지만 비가 내릴 때는 집중 호우로 이어질 수 있는 만큼 장맛비 대비 철저하게 해주셔야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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