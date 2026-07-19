'인류 최강' 신진서, AI에 승리…1승 1패

현역 세계 최고의 기사 신진서 9단이 AI 카타고와 대결에서 1패 뒤 첫 승을 올렸습니다.



'두점의 핸디캡'을 얻고도 공식 대국에서 카타고를 이긴 사람은 신진서 9단이 처음입니다.



2점을 먼저 깔고 시작하는 '접바둑'으로 진행된 AI 카타고와 맞대결에서 이틀 전 1차전을 완패했던 신진서 9단은 2차전에서 '인류의 자존심'을 세웠습니다.



중반에 잠시 흔들렸던 순간을 빼고는 완벽한 수순을 이어가며 4시간 50분, 290수까지 가는 혈투를 4집 반 승으로 마무리했습니다.



현존 최고 바둑 AI인 카타고는 사람 기사에게 2점의 핸디캡을 주고도 사실상 공식 대국에서 진 적이 없었기 때문에, 오늘(19일) 신진서 9단의 승리는 10년 전 이세돌 9단이 알파고와 4번째 대국에서 승리를 거둔 것과 버금가는 성과로 평가됩니다.



마지막 3국은 모레 열립니다.



(영상제공 : 한경TV)