뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'인류 최강' 신진서, AI에 승리…1승 1패

유병민 기자
작성 2026.07.19 20:52 조회수
PIP 닫기
현역 세계 최고의 기사 신진서 9단이 AI 카타고와 대결에서 1패 뒤 첫 승을 올렸습니다.

'두점의 핸디캡'을 얻고도 공식 대국에서 카타고를 이긴 사람은 신진서 9단이 처음입니다.

2점을 먼저 깔고 시작하는 '접바둑'으로 진행된 AI 카타고와 맞대결에서 이틀 전 1차전을 완패했던 신진서 9단은 2차전에서 '인류의 자존심'을 세웠습니다.

중반에 잠시 흔들렸던 순간을 빼고는 완벽한 수순을 이어가며 4시간 50분, 290수까지 가는 혈투를 4집 반 승으로 마무리했습니다.

현존 최고 바둑 AI인 카타고는 사람 기사에게 2점의 핸디캡을 주고도 사실상 공식 대국에서 진 적이 없었기 때문에, 오늘(19일) 신진서 9단의 승리는 10년 전 이세돌 9단이 알파고와 4번째 대국에서 승리를 거둔 것과 버금가는 성과로 평가됩니다.

마지막 3국은 모레 열립니다.

(영상제공 : 한경TV)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지