'듀스만 10번' 김혜정-공희용, 혈투 끝 일본오픈 우승

배드멘턴 일본 오픈에서 여자 복식 세계랭킹 6위 김혜정, 공희용 선수가 무려 10번의 듀스 혈투 끝에 세계 2위 중국 조를 꺾고 정상에 올랐습니다.



한 게임씩 나눠 가진 두 팀의 승부는 마지막 세 번째 게임까지 접전이었습니다.



김혜정-공희용이 앞서 나가면 중국이 추격했는데, 21대 20으로 앞선 매치 포인트에서 동점을 허용해 승부는 듀스로 향했습니다.



배드민턴은 듀스가 반복돼 양쪽 모두 29점이 되면 먼저 30점에 도달한 팀이 이기는데, 무려 10번의 듀스가 이어지며 두 팀은 29대 29까지 혈투를 펼쳤습니다.



물러설 수 없는 끝장 승부에서 중국 선수의 스매시가 비디오 판독 끝에 아웃되면서 99분의 숨 막히는 승부에 마침표를 찍자, 김혜정과 공희용은 코트에 쓰러져 뜨거운 눈물을 흘리며 기쁨을 만끽했습니다.



지난 5월 우버컵에 이어 일본오픈 정상에 오른 김혜정과 공희용은 9월 나고야 아시안게임 전망도 밝혔습니다.



남자복식 서승재-김원호는 인도네시아 조에 2대 0으로 져 2회 연속 우승에 실패했습니다.



(영상편집 : 황지영)