"레버리지 ETF 상폐 어렵다"…"참사에 사과도 없어"

<앵커>



최근 국내 주식시장의 극심한 변동성의 원인으로 지목된 '레버리지 ETF'에 대해서 김용범 청와대 정책실장이 "상장폐지는 어렵다"고 일축했습니다. 야권에선 "투자자들에게 막대한 손실을 안긴 대참사에 사과도 없다"면서 김 실장 사퇴를 요구하고 나섰습니다.



보도에 김아영 기자입니다.



<기자>



특정 종목 주가의 일간 변동률을 2배 이상으로 추종하는 상품인 '단일종목 레버리지 ETF'는 최근 국내 증시의 변동성을 키운 주요한 원인으로 지목됐습니다.



이를 상장폐지 해야 한다는 주장이 일각에서 제기되는 데에 대해서 김용범 청와대 정책실장은 오늘(19일), 이렇게 말했습니다.



[김용범/청와대 정책실장 (출처: KBS 일요진단 라이브) : 상장폐지는 사실 생각하기 어렵습니다. 그 상품이 지금 10조 이상 형성돼 있는데 만약 상장폐지를 하게 되면 그 자체가 시장에 엄청난 충격을 주죠.]



상장폐지 때는 "그 매물을 어떻게 또 해소해야 할 것 아니겠느냐"며 "상상하기 어렵다"고도 했습니다.



이른바 '시장 퇴출론'에 선을 그은 겁니다.



대신 김 실장은 레버리지 ETF 거래를 위한 기본 예탁금을 1천만 원에서 현금 3천만 원으로 올리고, 최소 거래 단위도 20주로 늘리는 금융당국의 보완책에 기대감을 표했습니다.



"시장에서 제기된 문제들을 상당폭 수용해 내린 조치"라며 "많은 문제들이 상당 부분 해소될 것"이라고 주장한 겁니다.



다만, "레버리지 상품은 하락기엔 영향력이 두 배로 커지는 측면이 있다"며 "어떻게 시장 충격을 최소화할지는 추가로 당국과 자산운용사, 증권사가 논의해야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.



국회 정무위원회 소속 민주당 의원들과 금융위원회와 금융감독원 관계자들은 내일 국회에서 하반기 국정과제를 점검하면서 이 문제도 논의할 걸로 알려졌습니다.



국민의힘 등에선 비판이 쏟아졌습니다.



"'도박판 레버리지 ETF'는 개미투자자들에게 막대한 손실을 안긴 대참사인데도 사과도 없다"거나 "누가, 어떤 목표로 도입해 이 지경을 만들었는지 책임을 물어야 한다"면서 국정조사 실시와 김 실장 사퇴를 요구하는 목소리가 잇따랐습니다.



(영상편집 : 원형희)