뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "우리 AI 훔쳐서" 발칵 뒤집힌 미국…"주권은요?" 머뭇대는 한국 콕 집었다

김수형 기자
작성 2026.07.19 17:42 조회수
PIP 닫기
누구나 공짜로 내려받아 고쳐 쓸 수 있게 설계된 초대형 AI.

중국 베이징의 스타트업 문샷이 공개한 새 모델, '키미 K3'입니다.

뉴욕타임스는 독립 평가기관 '발스 AI' 측정 결과, 앤트로픽 최신 모델에는 살짝 못 미쳤지만 오픈AI 주력 모델은 넘어섰다고 보도했습니다.

발표 직후 나스닥은 1.4%, S&P500은 1% 하락했고, 타이완 증시는 6% 넘게, 일본 증시는 4% 급락했습니다.

시장에서는 이날 투매의 방아쇠 중 하나로 키미 K3가 지목됐습니다.

천문학적 돈이 들어간 미국의 '고가 폐쇄형 AI'가 중국의 '공짜 개방형 AI'에 잠식될 수 있다는 공포가 매도세를 불렀다는 겁니다.

발표에 맞춰 시진핑 중국 국가주석은 상하이 AI 대회에서 "AI 발전은 한 나라의 독주가 아니라 국제 협력의 교향곡이 돼야 한다"고 말했습니다.

미국 정치매체 악시오스는 기업 업무의 95%는 값싼 개방형 모델로 충분하고, 최고급 모델이 필요한 건 5%뿐이라는 투자자 전망도 실었습니다.

지난 5월 문샷이 유치한 투자금은 20억 달러, 같은 달 앤트로픽은 650억 달러를 끌어모았습니다.

30분의 1 자금으로 턱밑까지 쫓아온 셈입니다.

다급해진 미국은 '도둑질' 프레임을 앞세워 통제의 고삐를 죄고 있습니다.

[아냐 마누엘/아스펜전략그룹 사무총장 : 앞선 세션에서는 '증류'가 얼마나 심각한지 논의했는데, 우리 AI 모델을 훔쳐 가는 걸 완곡하게 부르는 말이죠. 이런 불공정 관행에 어떻게 대응하고 있습니까?]

[제이미슨 그리어/미 무역대표부 대표 : 우리는 집행 조치에 나서고 있습니다. 관세를 매기고 하이테크에서는 싸우겠다는 겁니다.]

그리어 대표는 미국과 무역협정을 맺으려면 미국 수준의 수출통제와 투자 심사를 함께 약속해야 한다고 못 박았습니다.

첨단 기술이 제3국을 거쳐 중국으로 흘러가는 걸 원천 차단하겠다는 취지입니다.

그런데 그리어 대표가 주권을 거론하며 주저하는 나라 가운데 하나로 한국을 콕 집었습니다.

[제이미슨 그리어/미 무역대표부 대표 : 일본과 한국, EU와는 더 어렵습니다. 분명히 말하는데, 놀랍게도 이들이 주저해 왔습니다. 이 나라들은 '주권은 어떻게 되느냐'고 말합니다. 저는 그런 핑계를 별로 좋아하지 않는데, 일부는 즐겨 씁니다.]

미국의 '줄 세우기'와 중국의 '공짜 공세' 사이에 낀 한국.

값싼 개방형 AI의 유혹과 동맹의 통제 압박을 동시에 받아 든 한국의 셈법이 한층 복잡해졌다는 분석이 나옵니다.

(취재: 김수형, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지