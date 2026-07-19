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[날씨] 오늘 전국 곳곳 비…영남 호우·충청 이남 폭염 특보 확대

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작성 2026.07.19 15:20 조회수
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현재 비가 대부분 소강상태를 보이고 있지만 일부 영남 지역에는 강하게 비구름이 발달하면서 의성과 안동, 구미에는 호우주의보가 내려졌습니다.

당분간 장맛비는 내렸다 그쳤다를 반복하며 길게 이어질 텐데요.

오늘(19일)은 서울을 제외한 전국 곳곳에 비가 내립니다.

특히 영남 지역에 최고 80mm, 그 밖의 지역은 적게는 5에서 많게는 60mm가 예상되고요.

중부를 중심으로는 비가 소강상태를 보일 때가 더 많겠습니다.

충청 이남 지역을 중심으로 폭염 특보 더욱 확대됐습니다.

특보가 내려진 지역들을 중심으로는 내일 체감온도 35도 가까이 오르겠고요.

그 밖의 지역도 체감 온도 31도 이상 오르겠습니다.

열대야 주의보가 내려진 전남과 경남, 제주 지역은 내일도 열대야가 나타날 가능성이 있습니다.

화요일에는 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 예보되어 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
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