14년 간 프랑스 이끈 데샹 감독의 퇴장…"멋진 모험이었다"

▲ 디디에 데샹 프랑스 축구대표팀 감독

14년 동안 프랑스 축구대표팀을 이끌어온 디디에 데샹 감독은 마지막 경기를 패배로 마쳤지만, 웃으며 작별을 고했습니다.프랑스는 오늘(19일, 한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 3위 결정전에서 잉글랜드에 4-6으로 졌습니다.데샹 감독이 프랑스 대표팀을 지휘한 통산 185번째 경기이자 마지막 경기였습니다.데샹 감독은 경기 뒤 "인간적으로는 정말 멋진 모험이었다"며 "대회 준비 시작부터 함께한 8주가 아름다웠다"고 말했습니다.데샹 감독이 프랑스 축구에 남긴 족적은 깊습니다.그가 지휘봉을 잡은 2012년 프랑스 대표팀은 이미지가 바닥이었습니다.2010년 남아공 월드컵에서 선수단이 훈련 보이콧까지 벌여 여론의 거센 비판을 받은 여파가 여전했습니다.로랑 블랑 감독의 뒤를 이어 지휘봉을 잡은 데샹 감독은 이런 프랑스 대표팀에 다시 질서를 세우고, 선수들과는 차근차근히 신뢰를 쌓아갔습니다.2018년 러시아 월드컵에서 데샹 감독은 프랑스의 역대 두 번째 우승을 지휘해냈습니다.브라질의 마리우 자갈루, 독일의 프란츠 베켄바워에 이어 선수와 감독으로 월드컵 우승 트로피를 들어 올린 역대 3번째 인물이 됐습니다.프랑스가 자국에서 열린 1998년 대회에서 첫 우승을 이룰 때 데샹 감독은 대표팀 주장이었습니다.데샹 감독의 프랑스는 2022년 카타르 대회에서도 결승에 올라 아르헨티나와 연장까지 3-3으로 맞선 끝에 승부차기에서 져 준우승했습니다.2021년에는 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 우승, 2016년에는 유로(유럽축구선수권대회) 준우승을 이뤄냈습니다.이번 월드컵에서 프랑스는 8강까지는 승승장구했지만, 준결승에서 스페인에 0-2로 완패했습니다.데샹 감독은 월드컵 본선에서만 20승을 올렸습니다.역대 최다 기록입니다.데샹 감독 감독과 프랑스축구협회의 계약기간은 이번 대회까지였습니다.그는 계약을 연장하지 않겠다는 뜻을 이미 지난해 초 프랑스축구협회에 전했습니다.그의 후임으로는 프랑스의 '전설'이자 전 스페인 프로축구 레알 마드리드 사령탑을 역임한 지네딘 지단이 유력합니다.데샹 감독은 "프랑스 대표팀엔 앞으로 계속 성장할 젊은 선수들이 꽤 많다"며 대표팀이 계속 발전해나가기를 바랐습니다.3위 결정전 결과에 대한 냉정한 평가도 잊지 않았습니다.프랑스 선수들은 전반 3분 만에 선제 실점하더니 의욕을 잃은 듯 끌려다녔고 하프타임 전 무려 4골이나 내줬습니다.심기일전해 나선 후반 맹추격했으나 결국 4-6으로 패했습니다.데샹 감독은 "받아들일 수 없는 전반이었다"면서 "(후반에) 4-4를 만들 기회가 두 번 있었는데 해내지 못했다"면서 "3위로 끝냈다면 더 좋았을 것"이라고 말했습니다.주장 킬리안 음바페는 "오늘 경기가 데샹 감독님의 전설을 훼손하지는 않을 것"이라고 말했습니다.프랑스축구협회는 성명을 내고 "데샹 감독은 높은 기준과 엄격함, 공동체 의식, 그리고 푸른 유니폼에 대한 사랑을 구현했다"면서 "그의 지휘 아래 14년간 프랑스 대표팀은 세계 최고 수준의 경기력을 유지하면서도 신뢰와 존경, 애정을 되찾았다"며 작별 인사를 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)