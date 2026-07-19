이정후, MLB 시애틀전서 4타수 무안타 2삼진…시즌 타율 0.304

▲ 헛스윙 삼진을 기록하는 이정후

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 전날 3안타 맹타의 기세를 이어가지 못하고 무안타 침묵했습니다.이정후는 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스와의 방문 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 무안타 2삼진으로 부진했습니다.시즌 타율은 3할 7리에서 3할 4리로 떨어졌습니다.그는 0대 0으로 맞선 2회초 원아웃에서 시애틀 선발 투수 우완 브라이언 우에게 헛스윙 삼진으로 물러났습니다.2볼 2스트라이크에서 바깥쪽으로 빠지는 체인지업에 당했습니다.그는 1대 0으로 앞선 4회초 원아웃에서도 우를 공략하지 못했습니다.가운데 몰린 초구 슬라이더를 쳤으나 2루 땅볼을 기록했습니다.2대 0으로 앞선 6회초 원아웃에서도 우의 낮은 슬라이더에 헛스윙하며 삼진을 기록했습니다.8회초 마지막 공격에서도 아쉬운 결과를 냈습니다.투아웃 1루에서 우완 불펜 에두아르도 바사르도의 몸쪽 싱킹 패스트볼을 쳤다가 3루 땅볼로 물러났습니다.샌프란시스코는 3대 3으로 맞선 연장 10회말 승부치기에서 훌리오 로드리게스에게 끝내기 희생타를 내주면서 4대3으로 패배해 3연승 행진에 마침표를 찍었습니다.샌디에이고 파드리스의 송성문은 캔자스시티 로열스와 방문경기, 미네소타 트윈스의 고우석은 시카고 컵스와 방문경기에 각각 결장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)