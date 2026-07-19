송영길 "'선거 이겼는데 뭐가 문제냐' 안이해…변화 없으면 큰일"

▲ 당 대표 후보 등록 마친 민주당 송영길 의원

민주당 당권 주자인 송영길 의원은 오늘(19일) 6·3 지방선거 결과를 두고 "대통령이 너무 실망했는데 이전 지도부는 '잘했다, 이겼다, 뭐가 문제냐' 하는 식의 안이한 시각이 있다"고 지적했습니다.송 의원은 오늘 민주당 부산시당에서 부산 호남향우회를 만나 "이번에 변화하지 않으면 큰일 나겠다는 위기의식을 가지게 된다"며 이같이 밝혔습니다.당 대표 선거 경쟁자이자 지방선거를 이끌었던 정청래 전 대표를 우회적으로 비판한 것으로 풀이됩니다.송 의원은 "지방선거에서 전재수 시장이 당선됐지만 부산 북구갑 (국회의원 보궐선거에서) 하정우 후보가 낙선한 게 아쉽다"며 "대통령이 보내지 않겠다는 청와대 AI 수석을 끌어냈으면 빨리 준비했어야 한다"고 주장했습니다.지난 지방선거를 앞두고 정 전 대표는 하정우 당시 청와대 AI 미래기획수석에게 국회의원 보선 출마를 공개적으로 요청했습니다.이에 이재명 대통령은 당시 하 전 수석을 향해 "할 일도 많은데 작업에 넘어가면 안 된다"고 한 바 있습니다.송 의원은 "서울시장 선거도 막판에 졌는데 선거도 축구와 마찬가지로 끝까지 긴장을 갖고 임하지 않으면 안 된다"면서 "(이번 월드컵 4강전에서) 잉글랜드가 아르헨티나에 (역전당해) 진 느낌"이라고도 했습니다.이어 "여당 대표가 정부와 정책을 긴밀히 하나하나 논의하는 유능한 당 지도부를 만들어야 한다"며 "이재명 정부를 뒷받침하는 진짜 민주당을 만들겠다"고 강조했습니다.송 의원은 "제가 37살에 국회의원이 돼서 64세인 지금 6선에 인천시장까지 경험할 수 있었던 것은 김대중 전 대통령이 젊은 나이에 저를 영입해 기회를 주셨기 때문"이라며 "이제 제가 돌려줄 차례"라고 말했습니다.그러면서 "'2030 지지 없이 2030 대선도 없다'는 슬로건을 가지고 젊은 세대가 다시 신뢰하고 찾을 수 있는 민주당을 만들겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)