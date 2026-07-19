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정청래 후원회장에 고 이해찬 배우자 김정옥 여사…"선배 뜻 이을 것"

김관진 기자
작성 2026.07.19 13:51 조회수
정청래 후원회장에 고 이해찬 배우자 김정옥 여사…"선배 뜻 이을 것"
▲ 이해찬 전 총리 영결식, 조사 낭독하는 정청래 전 대표

민주당 당권 주자인 정청래 전 대표는 오늘(19일) 고 이해찬 전 국무총리의 배우자인 김정옥 여사가 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔습니다.

정 전 대표는 오늘 페이스북을 통해 최근 김 여사와 만났다는 사실을 알리며 "김 여사께서 제 후원회장을 기꺼이 맡아주시겠다는 말씀을 듣는 순간 정말 무거운 책임감에 어깨가 무거웠다"고 말했습니다.

정 전 대표는 "살아있는 또 한 분의 이해찬 총리님께서 말씀하시는 듯한 무게감, 이해찬 총리님의 명예에 누가 되지 않아야 한다는 책임감이 엄습했다"며 "사모님께 '민주당을 민주당답게! 강력한 개혁당대표'가 제 슬로건이고 또 꼭 그런 당 대표가 되겠다고 말씀드렸다"고 전했습니다.

이어 "당 안으로 '4통 통합', 당 밖으로 통합과 연대, 그리고 민주당의 정체성은 개혁하고 또 개혁이고, 검찰개혁을 꼭 완수하겠다고 말씀드렸다"며 "사모님께서는 '꼭 그렇게 해달라'며 민주당 정체성과 정통성을 내내 강조하셨다"고 말했습니다.

그러면서 "이해찬 정신으로 검찰개혁을 완수하고 민주당을 더 개혁적인 정당으로 만들겠다"며 "선배 당 대표의 길을 후배 당 대표로서 그 뜻을 이어가면서 이해찬 정신으로 민주당을 민주적 국민정당, 개혁해서 승리하는 정당으로 만들겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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