블룸버그 "한국 증시, AI 투자 열풍 속 글로벌 증시 심리 좌우"

▲ SK하이닉스의 ADR 거래 개시 기념 브랜드 캠페인 영상

인공지능(AI) 관련주 비중이 큰 한국 증시가 변방 입지를 급속도로 벗어나 글로벌 투자심리를 가늠하는 선행지표로 부상하고 있다고 블룸버그통신이 보도했습니다.삼성전자와 SK하이닉스의 주가 움직임이 전 세계 반도체주에 영향을 미치면서 글로벌 시장의 분위기를 좌우하고 있다는 해석입니다.블룸버그의 현지시간 19일 보도에 따르면, 런던과 뉴욕, 도쿄의 펀드매니저들 사이에서 거래를 시작하기 전 한국 증시를 먼저 확인하는 것이 새로운 일상이 됐습니다.오르투스 어드바이저스의 앤드루 잭슨 일본 주식전략 책임자는 올해 초 20여 년 경력에서 처음으로 코스피 차트를 면밀 관찰 대상에 추가했습니다.HSBC의 헤럴드 반 데어 린데 아시아·태평양 주식전략 책임자는 요즘 한국이 "모든 회의에서" 논의된다고 말했습니다.런던의 파인브리지인베스트먼트 포트폴리오 매니저 하니 레다는 "이제 우리는 모두 한국 투자자"라며 매일 아침 한국 증시를 살펴 AI 투자 심리를 파악한다고 말했습니다.한국 투자심리에 좌우되는 거래 흐름이 글로벌 AI주의 방향을 24시간 내내 좌우하는 양상도 나타나고 있습니다.한국 시장이 마감한 뒤에는 뉴욕 증시에서 거래되는 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 한국 관련 상장지수펀드(ETF)로 관심이 이동하고 있기 때문입니다.레다는 "(한국 시장 관련 투자심리를) 거의 24시간 추적하는 셈"이라고 설명했습니다.이러한 흐름은 특히 지난주 두드러지게 나타났습니다.AI 수요에 대한 회의론이 불거지면서 코스피가 지난 13일 하루 만에 9% 가까이 급락했고, 이후 이 같은 약세는 미국 증시로도 번졌습니다.SK하이닉스 ADR도 9.3% 하락하며 다른 주요 반도체주를 끌어내렸습니다.한국 증시와 미국 증시의 연계성은 통계에서도 뚜렷하게 나타납니다.블룸버그 집계에 따르면 코스피와 나스닥100지수의 60일 상관계수는 0.46으로, 최근 2년 이내 최고 수준에 근접했습니다.이는 최근 5년 평균인 0.16의 약 3배에 달합니다.이반 파인세스 티그리스파이낸셜파트너스 최고투자책임자(CIO)는 "한국은 사실상 나스닥과 필라델피아 반도체지수와 동일한 변동성 생태계에 편입됐다"며 "SK하이닉스와 삼성전자, 코스피가 이제 미국 AI와 반도체 관련 위험을 보여주는 장전(pre-market) 지표 역할을 하고 있다"고 말했습니다.특히 한국 주가가 하락할 때 글로벌 시장에 미치는 영향이 더욱 두드러지는 것으로 나타났습니다.한국 증시 약세 국면에서 나스닥100지수가 코스피 움직임에 반응하는 민감도는 지난 7일 1990년 이후 최고 수준으로 상승했습니다.다만 한국 증시의 급락이 이어질 경우 영향력은 다시 약화할 수 있습니다.코스피는 6월 고점 이후 25% 하락하며 시가총액 약 1조 달러가 증발했습니다.삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 고점 대비 30% 이상 하락했습니다.레버리지 거래가 주가 변동을 증폭시키면서 코스피는 세계 주요 주가지수 가운데 변동성이 큰 지수 중 하나가 됐다는 점도 블룸버그는 짚었습니다.고바야시 지사 UBS 스미트러스트웰스매니지먼트 일본 주식전략가는 레버리지 거래에 따른 변동성이 큰 비교적 미성숙한 시장이 시장을 주도하면서 주가가 펀더멘털에서 괴리될 수 있어 매매 판단이 어려워지고 있다"고 지적했습니다.(사진=SK하이닉스 제공, 연합뉴스)