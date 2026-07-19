주가 출렁인 '주범'?…"레버리지 ETF 상폐 어렵다"

최근 극심한 주가 변동의 원인으로 지목되는 단일종목 레버리지 상장지수펀드, 이른바 '레버리지 ETF' 상품에 대한 폐지 주장이 나오자 김용범 대통령실 정책실장이 "상장 폐지는 사실 생각하기 어렵다"고 선을 그었습니다.



김 실장은 오늘(19일) KBS '일요진단 라이브'에 출연해 단일종목 레버리지를 언급하며 "상품이 도입된 시점에 대한 논란도 있고, 해당 종목의 특성상 변동성을 키우는 측면도 없는 건 아니다"라고 말했습니다.



김 실장은 '정책의 실패'라는 지적이 나오는 데 대해 주가 변동성이 커진 것은 맞지만 국익을 위해 한 정책이라고 반박했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 여하튼 그 고민이 당시로는 우리나라 자본 시장을 육성시키고 해외로 유출되는 어떤 자금을 좀 적정화하고 이런 국익적인 목적이 있었습니다.]



최근 정부가 레버리지 상품 거래 시 기본예탁금을 기존 1천만 원에서 현금 3천만 원으로 올리고, 거래 단위도 최소 1주에서 20주로 상향하는 등의 보완 대책을 내놓았습니다.



김 실장은 이에 대해 그동안 지적된 문제들이 상당 부분 해소될 것이라고 전망했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 그동안 시장에서 제기됐던 문제들을 상당폭 수용을 해서 내린 조치입니다. 그래서 시행이 되면, 그동안 지적됐던 많은 문제들이 상당 부분은 해소될 것으로 보는데.]



또 김 실장은 일각에서 제기하는 '상장 폐지' 주장에 대해서도 시장에 엄청난 충격을 준다며 부정적인 입장을 취했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 상장 폐지는 사실 생각하기는 어렵습니다. 도입된 상품이고 이미 거기에 투자자들이 이제 투자를 하고 있고 거기 그 상품이 지금 10조 이상 그 형성되어있는데.]



김 실장은 해당 상품이 하락기엔 영향력이 두 배로 커지는 측면이 있다면서 "어떻게 시장 충격을 최소화하느냐에 대해선 추가로 당국과 자산운용사, 증권사가 논의해야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : KBS 일요진단)