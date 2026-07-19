국민의힘 "'정치특검' 사무실 임대료만 64억"

▲ 국민의힘 장동혁 대표
국민의힘은 '3대 특검'(내란·김건희·순직해병)과 2차 종합특검 등 이재명 정부에서 출범한 특검팀의 수사력 부족과 과도한 예산 사용을 비판했습니다.
최보윤 당 수석대변인은 오늘(19일) 논평을 통해 "정치보복용 특검 강행과 천문학적 혈세 낭비를 즉각 중단하라"고 촉구했습니다.
최보윤 당 수석대변인은 오늘 논평을 내고 "거대 여당이 강행한 4개 특검은 수사의 본질과 무관한 도심 속 초호화 사무실 방값으로만 무려 64억 6천100만원의 국민 혈세를 물 쓰듯 탕진했다"고 밝혔습니다.
최 수석대변인은 전체 특검 예산 220억 원 중 29.3%가 임차료와 인테리어 비용으로 사용됐다며 "민중기 특검은 서울 광화문 한복판에 초호화 사무실을 차려 단 6개월 만에 23억6천500만원을 썼다. 해병특검 역시 강남 노른자 위 빌딩에 입주해 5개월간 총 18억8천600만원의 월세를 국민 세금으로 치렀다"고 말했습니다.
아울러 "정부 소유인 서울고검 청사에 입주한 조은석 특검도 인테리어 비용으로 2억2천500만원을 지출하는 등 총 16억300만원을 썼고, 3개월 활동한 안권섭 상설특검도 부동산 비용으로 6억700만원을 낭비했다"고 덧붙였습니다.
최 수석대변인은 "더불어민주당은 이제 2차 종합특검의 수사 기간을 연장하는 등 국민의 돈을 더 쓰겠다고 으름장을 놓고 있다"며 "세금을 쌈짓돈처럼 펑펑 낭비할 바에야, 차라리 민주당 당사나 청와대에 특검 사무실을 차리라"고 비판했습니다.
윤석열 전 대통령 체포 방해 혐의로 2차 종합특검의 수사 대상에 오른 김기현 의원은 SNS에 비상계엄 해제와 윤 전 대통령 탄핵소추안 표결 등 당시 상황을 묻는 특검의 서면 질문을 공개하며 "이 나라가 이재명의 공안 국가인가"라고 비판했습니다.
김 의원은 "특검이 무슨 권한으로 국회 본회의장에서의 국회의원 표결에 대해 정치사찰을 하나. 야당 국회의원은 표결 전에 특검에 먼저 결재받아야 하나"라며 "제대로 된 성과 하나 내지 못하면서 철면피처럼 활동기간마저 연장해 달라느니, 인력을 증원해달라느니 하고 있다. 세금이 한없이 아깝다"고 비난했습니다.
(사진=연합뉴스)
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