국민의힘 "'정치특검' 사무실 임대료만 64억"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘은 '3대 특검'(내란·김건희·순직해병)과 2차 종합특검 등 이재명 정부에서 출범한 특검팀의 수사력 부족과 과도한 예산 사용을 비판했습니다.최보윤 당 수석대변인은 오늘(19일) 논평을 통해 "정치보복용 특검 강행과 천문학적 혈세 낭비를 즉각 중단하라"고 촉구했습니다.최보윤 당 수석대변인은 오늘 논평을 내고 "거대 여당이 강행한 4개 특검은 수사의 본질과 무관한 도심 속 초호화 사무실 방값으로만 무려 64억 6천100만원의 국민 혈세를 물 쓰듯 탕진했다"고 밝혔습니다.최 수석대변인은 전체 특검 예산 220억 원 중 29.3%가 임차료와 인테리어 비용으로 사용됐다며 "민중기 특검은 서울 광화문 한복판에 초호화 사무실을 차려 단 6개월 만에 23억6천500만원을 썼다. 해병특검 역시 강남 노른자 위 빌딩에 입주해 5개월간 총 18억8천600만원의 월세를 국민 세금으로 치렀다"고 말했습니다.아울러 "정부 소유인 서울고검 청사에 입주한 조은석 특검도 인테리어 비용으로 2억2천500만원을 지출하는 등 총 16억300만원을 썼고, 3개월 활동한 안권섭 상설특검도 부동산 비용으로 6억700만원을 낭비했다"고 덧붙였습니다.최 수석대변인은 "더불어민주당은 이제 2차 종합특검의 수사 기간을 연장하는 등 국민의 돈을 더 쓰겠다고 으름장을 놓고 있다"며 "세금을 쌈짓돈처럼 펑펑 낭비할 바에야, 차라리 민주당 당사나 청와대에 특검 사무실을 차리라"고 비판했습니다.윤석열 전 대통령 체포 방해 혐의로 2차 종합특검의 수사 대상에 오른 김기현 의원은 SNS에 비상계엄 해제와 윤 전 대통령 탄핵소추안 표결 등 당시 상황을 묻는 특검의 서면 질문을 공개하며 "이 나라가 이재명의 공안 국가인가"라고 비판했습니다.김 의원은 "특검이 무슨 권한으로 국회 본회의장에서의 국회의원 표결에 대해 정치사찰을 하나. 야당 국회의원은 표결 전에 특검에 먼저 결재받아야 하나"라며 "제대로 된 성과 하나 내지 못하면서 철면피처럼 활동기간마저 연장해 달라느니, 인력을 증원해달라느니 하고 있다. 세금이 한없이 아깝다"고 비난했습니다.(사진=연합뉴스)