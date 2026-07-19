뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"이란, 휴전 틈타 9조 원어치 원유 수출…중국행 유력"

곽상은 기자
작성 2026.07.19 10:43 수정 2026.07.19 10:46 조회수
"이란, 휴전 틈타 9조 원어치 원유 수출…중국행 유력"
▲ 오만 무스카트의 카부스 항구 주변에 원유 유조선, 벌크선, 선박이 정박해 있다

미국이 지난달 중순 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제한 뒤 약 한 달 동안 이란이 9조 원어치에 육박하는 원유를 수출한 것으로 추산된다고 월스트리트저널이 보도했습니다.

미국의 대이란 압박 단체인 이란핵무장반대연합(UANI)에 따르면 미국이 이란산 원유에 대한 봉쇄를 해제한 지난달 중순부터 이달 중순까지 약 한 달간 이란이 수출한 원유 물량은 약 7천만 배럴에 달합니다.

이 기간 수출된 원유의 가치는 50억~60억 달러, 우리 돈 7조 4천500억~8조 9천400억 원 정도 추산됐습니다.

분석가들은 원유의 최종 목적지가 중국인 것으로 보고 있습니다.

실제 지난달 하순부터 원유를 가득 실은 이란 유조선 약 20척이 중국행 환적 거점으로 활용되는 말레이시아 동부 연안 해역에 잇따라 집결했습니다.

이란 유조선들은 말레이시아 영해 밖 해역에서 다른 유조선으로 원유를 옮겨 실은 뒤 중국의 민간 소규모 정유시설인 이른바 '티팟(teapot) 정유소'로 운송하는 방식을 사용했다고 신문은 전했습니다.

이란은 지난달 하순에만 약 5천만 배럴을 수출했으며, 이는 전쟁 이전 중국으로 향하던 이란산 원유의 약 한 달 치 수출량에 해당합니다.

분석가들은 말레이시아 인근 해역에 도착한 이란 유조선이 크게 늘어난 만큼 향후 수개월 동안 이란에 수십억 달러 규모의 원유 판매 대금이 유입될 것으로 전망했습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지