북 "최선희 외무상, 전용기로 모스크바행" 공개

▲ 최선희 외무상

최선희 북한 외무상이 러시아 방문을 위해 어제(18일) 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.중앙통신의 오늘 보도에 따르면 최 외무상은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 초청에 따라 평양 국제비행장에서 전용기를 타고 러시아로 출발했습니다.김정규 외무성 부상, 블라디미르 토페하 주북 러시아대사관 임시대사대리의 전송을 받았다고 통신은 전했습니다.통신은 최 외무상의 구체적인 방문 목적과 세부 일정은 공개하지 않았습니다.앞서 러시아 외무부도 세부 일정 공개 없이, 최 외무상이 현지시간 18일 '공식방문' 형태로 러시아에 도착한다고 당일에 공개했습니다.최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 이후 약 9개월 만입니다.최 외무상은 작년 10월 26∼28일 공식방문보다 격식이 낮은 '실무방문' 형태로 모스크바를 찾았으며, 벨라루스 민스크에서 열린 유라시아 안보 국제회의에 참석해 연설했습니다.최 외무상이 주요 외교 일정이나 기념일 등 뚜렷한 계기가 보이지 않는 시점에 움직였다는 점에서 김정은 국무위원장의 러시아 방문을 위한 '사전 조율'이 이뤄지는 것 아니냐는 추측이 제기됩니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2024년 6월 평양 정상회담에 이어 작년 9월 중국 전승절 열병식에서 재회했을 때도 김 위원장에게 답방을 요청한 바 있어, 이후 김 위원장의 러시아 방문 가능성이 꾸준히 제기되고 있습니다.최선희의 이번 방문은 북한이 최근 중국과의 관계를 강화하는 상황에서 이뤄졌다는 점에서도 눈길을 끕니다.시진핑 중국 국가주석이 지난달 평양을 국빈 방문해 김정은 위원장과 정상회담을 했고, '북중 우호조약' 체결 65주년(7월 11일)을 전후해 두 나라의 최고위급 인사들이 서로 상대국을 방문하는 등 교류를 강화하는 중입니다.최 외무상이 북중 정상회담 내용을 러시아 측에 공유하고 러시아와의 이른바 혈맹 관계에 대한 의지 등을 전달할 것이란 관측이 나옵니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)