여름휴가 떠나는 1인 가구 "택배 도난 가장 걱정돼"

▲ 설문 조사 결과

여름휴가를 떠나는 1인 가구의 가장 큰 걱정은 문 앞의 택배 도난이라는 설문 조사 결과가 나왔습니다.19일 에스원이 지난 7∼10일 자사 보안 서비스 이용 고객 7천556명을 대상으로 온라인 설문 조사한 결과에 따르면 전체의 60.3%가 '올여름 휴가나 장기 외출로 집을 비울 계획이 있다'고 답했습니다.1인 가구는 휴가로 집을 비울 때 가장 걱정스러운 점으로 '문 앞 택배 도난'(59.1%)을 꼽았습니다.1인 여성 가구의 경우 51.4%가 '택배로 혼자 사는 사실이 노출될까 봐 걱정된다'고 답했다.같은 항목에서 1인 남성 가구는 4.2%에 불과했습니다.반려동물과 함께 사는 1인 가구의 72.5%는 '집에 두고 온 반려동물이 걱정된다'고 답했습니다.아울러 다인 가구는 휴가로 집을 비울 때 가장 걱정되는 점으로 '낯선 외부인 접근'(55.0%), '빈집을 노린 침입'(43.7%), '밖에서 집 상황을 확인할 수 없는 답답함'(43.1%)을 들었습니다.1인 가구와 다인 가구의 88.2%는 '휴가지에서 올린 소셜미디어(SNS) 게시물로 집이 비어 있다는 사실이 드러날 수 있다는 점을 알고 있다'고 답했습니다.또 23.7%는 이런 이유로 휴가 사진의 게시 시점을 일부러 늦췄다고 응답했습니다.이와 함께 전체의 53.3%는 집을 비우고 나서 실제로 위협을 겪은 적이 있다고 했습니다.구체적으로 '현관에 낯선 흔적 발견'(36.5%), '문 앞 택배 분실'(16.2%), '폐쇄회로(CC)TV에 낯선 외부인 촬영'(10.2%) 순이었습니다.이 때문에 '휴가지에서 집 상황을 실시간으로 확인하고 싶다고 느낀 적이 있다'고 답한 1인 가구와 다인 가구는 각각 83.8%, 87.0%에 달했습니다.문 앞 이상 상황을 감지하고 원격 확인·출동 요청까지 가능한 '홈 보안 시스템'을 이용할 의향이 있는지에 대한 물음에는 1인 가구의 53.4%가, 다인 가구의 57.2%가 있다고 응답했습니다.에스원은 "빈집 걱정은 도둑 걱정보다 문 앞 택배 도난과 반려견 걱정으로 바뀌고 있다"며 "빈집 도난에 대한 표적도 집 앞에 쌓인 신문과 우유에서 택배 송장으로 변하고 있다"고 설명했습니다.그러면서 이런 우려에 대응하기 위해 상용화한 '에스원 인공지능(AI) 도어캠'의 지난달 판매량은 월평균 대비 318% 증가했다고 소개했습니다.(사진=에스원 제공, 연합뉴스)