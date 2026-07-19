밤새 경북·전북 강한 비…경북 100mm 더 온다

<앵커>



연휴 마지막 날인 오늘(19일)도 장맛비가 이어지겠습니다. 특히 경북 지역에 많은 비가 예상되는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<가상캐스터>



오늘도 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상을 한번 살펴보시면 비구름은 주로 동쪽 지역에 위치해 있습니다.



한때 문경 지역에는 시간당 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지는 등 일부 경북과 전북 동부 지역에는 호우특보가 내려지기도 했는데요.



현재는 모두 해제됐고 빗줄기는 많이 약해졌습니다.



연휴 기간 동안 내린 비의 양도 한번 살펴보겠습니다.



경북 영주에는 200mm에 가까운 많은 비가 내렸고요.



서울에도 120mm 이상의 큰 비가 내렸습니다.



당분간은 비가 내렸다 그쳤다를 반복하면서 장맛비가 이어지겠습니다.



오늘 예상되는 강수량 살펴보시면요.



경북 지역에 30에서 최고 100mm, 서울에 5~10mm의 비가 예상되고 그 밖의 지역은 적게는 5에서 많게는 60mm의 비가 내리겠습니다.



중부 지방은 비가 소강상태를 보일 때가 많겠고요.



경북 지역은 오후까지 시간당 30에서 50mm 안팎의 강한 비가 내릴 때 있어 비 피해 없도록 대비 잘해 주셔야겠습니다.



한편 열대야주의보가 내려져 있는 남부를 중심으로는 현재 기온 25도 이상 오른 곳들이 있습니다.



남부와 제주 지역을 중심으로 폭염 특보가 이어지는 가운데 오늘도 대부분 지역의 체감 온도 31도 이상 오르며 무덥겠습니다.



(안수진 기상캐스터)