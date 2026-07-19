뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미 "요르단서 이란 미사일·드론 공격에 미국 2명 사망·1명 실종"

강민우 기자
작성 2026.07.19 03:51 조회수
미 "요르단서 이란 미사일·드론 공격에 미국 2명 사망·1명 실종"
▲ 이란의 미사일 공격 (자료사진)

미국과 이란의 무력 갈등 수위가 높아지는 가운데, 이란의 미사일·드론 공격에 미군 병사 2명이 숨지고 2명이 실종됐습니다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 현지시간 18일, "7월 17일 중앙사령부와 동맹국 군대가 이란의 탄도미사일 및 드론 공격을 방어하던 중 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했다. 또 1명은 실종된 상태"라고 밝혔습니다.

또, 이들 3명뿐 아니라 다른 미군 병사 4명이 요르단의 병원들로 후송된 뒤 퇴원했으며, 경미한 부상으로 판명된 다른 병사들은 이미 임무에 복귀했다고 전했습니다.

미 중부사령부는 "유족 존중 차원에서 유족에 사망 사실 통보가 완료된 지 24시간이 지날 때까지 전사한 병사의 신원을 포함한 추가 정보는 공개하지 않는다"고 밝혔습니다.

이란은 호르무즈 해협 주변 국가이자 미국의 우방국인 요르단, 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등에 드론과 미사일 공격을 가하고 있습니다.

미국이 지난주부터 전날까지 7일 연속으로 해협 주변 이란 군사시설에 공습을 가한 데 대한 보복 성격입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지