쿠팡, 인천 물류센터 화재에 사과…"조사에 적극 협조"

▲ 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이나 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다.

쿠팡은 인천에서 발생한 물류센터 화재에 대해 사과하고, 소방 활동 지원과 당국의 조사에 적극적으로 협조하겠다고 밝혔습니다.쿠팡은 오늘(18일) 정종철 대표 명의의 입장문을 통해 "화재 인지 후 즉시 119 신고를 진행했고, 소방당국의 신속한 출동이 이어졌으며, 당시 물류센터에 있던 직원 모두가 안전하게 대피했다"고 설명했습니다.그러면서 "소방관들의 안전을 최우선으로 삼아 현장에서 진행되는 소방 활동 등을 지원하는 것은 물론, 관계 당국의 조사에도 적극 협조할 것"이라고 강조했습니다.또 "인천 지역 주민과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 고개 숙여 사과드린다"고 덧붙였습니다.화재는 이날 오전 6시 54분쯤 인천시 서해구 석남동에 있는 연면적 29만 9천㎡의 지상 8층짜리 쿠팡32물류센터 6층에서 시작됐습니다.소방당국은 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어, 낮 12시 25분쯤 대응 2단계를, 오후 3시 15분쯤 국가소방동원령을 발령했습니다.그러나 당국의 진압 노력에도 불길은 아직 잡히지 않는 상태입니다.