박나연, 34년 만에 육상 여자 1,500m 한국 신기록…4분13초87

▲ 육상 여자 1,500m 한국 신기록 세운 박나연

육상 여자 1,500ｍ 한국 기록이 34년 만에 깨졌습니다.박나연(원주시청)은 오늘(18일) 일본 홋카이도 시베쓰에서 열린 2026 호크렌 디스턴스 챌린지 여자 1,500ｍ 경기에서 4분13초87 만에 결승선을 통과해 우승을 차지했습니다.이날 박나연의 4분13초87은 34년 만에 탄생한 여자 1,500ｍ 한국 신기록입니다.1992년 당시 고교생이던 이미경이 세계주니어선수권대회에서 세웠던 종전 기록 4분14초18을 박나연이 0.31초 앞당겨 새로운 한국 기록의 주인공이 됐습니다.박나연은 지난해에만 여자 1,500ｍ 일반부 기록을 네 차례 경신했으나 한국 신기록에는 닿지 못하다가 마침내 성공했습니다.박나연은 "한국 신기록이라는 목표 앞에서 포기하고 싶을 만큼 힘든 시간도 있었지만, 유영훈 감독님과 이진일 감독님의 굳건한 믿음 덕분에 이겨낼 수 있었다. 힘든 순간 멘털을 잡아준 가족과 동료들에게 진심으로 감사하다"면서 "안주하지 않고 앞으로 더 높은 목표를 향해 끊임없이 도전하겠다"고 소감을 밝혔습니다.박나연은 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임 여자 1,500ｍ와 800ｍ에 출전할 예정입니다.(사진=대한육상연맹 제공, 연합뉴스)