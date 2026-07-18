순위 역주행까지 불렀다…"힙하네" 20대들이 몰려든 곳

<앵커>



올 상반기 서점가의 키워드는 단연 '소설'이었습니다. 베스트셀러 10권 가운데 8권이 소설이었는데요. 이 열풍의 중심에는 직접 서점에 가서 책을 사서 보는 20대들이 있었습니다.



보도에 이주상 기자입니다.



<기자>



올 상반기 가장 많이 팔린 책은 영화화됐던 소설 <프로젝트 헤일메리>로 집계됐습니다.



스즈키 유이의 <괴테는 모든 것을 말했다>와 한로로의 <자몽살구클럽>이 뒤를 이으며, 종합 베스트셀러 10위권에 소설이 8종이나 차지했습니다.



6위에 오른 헤르만 헤세의 <싯타르타>를 비롯해 상위권은 아니지만 알베르 카뮈의 <이방인> 등 고전 소설들의 역주행도 눈에 띄었습니다.



[조진희/교보문고 문학파트 과장 : 짧고 빠른 영상 콘텐츠가 일상화되고 있는 요즘 오히려 더 깊은 몰입과 상상력을 제공하는 서사의 수요가 더 늘어나고 있는 추세로 분석되고 있습니다.]



책을 사기 위해 직접 서점을 찾는 발길도 늘고 있습니다.



특히 20대의 경우 온라인보다 오프라인 구매 비율이 훨씬 높았습니다.



[남승현/서울 강서구 : 책 냄새가 좋아서 서점에 오는 것도 있고, 그냥 사람들이 어떤 책을 읽는지 궁금해서 일부러 서점을 방문해서 책을 사가는 경우가 종종 있어요.]



[조성중/서울 마포구 : 내용도 몇 줄 정도 읽어보고 싶고, 책의 전반적인 분위기를 알고 사면 조금 더 좋은 것 같아서.]



책을 구매하는 과정 자체에 의미를 부여하는 것입니다.



[최수하/트렌드 분석 전문가 : 종이책의 질감에서 오는 정서적 안정감, 그리고 같은 독서가들이 모여있다는 연대감, 그다음에 나의 취향을 우연히 발견할 수 있는 즐거움이 복합적으로 작용하기 때문입니다.]



지난달 15만 명이 몰렸던 서울국제도서전에서도 이런 취향이 확인됐습니다.



독서를 개성 있고 멋있는 행위라고 생각하는 젊은 세대의 '텍스트 힙' 열기가 침체된 서점가의 희망이 되고 있습니다.



(영상편집 : 윤태호, 디자인 : 김예지, VJ : 오세관)