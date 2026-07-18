교량·철도 때리더니…"유럽 있던 전투기도 온다" 미 집결

<앵커>



미국과 이란의 충돌이 일주일째에 접어들었습니다. 양측의 공격은 이제 교량과 철도 같은 기반시설로까지 향하고 있습니다. 미군의 전투기는 다시 중동에 집결하고 있고, 이란도 전면 공격을 천명하고 나섰습니다.



김민표 기자입니다.



<기자>



미군 중부사령부는 현지 시간 17일 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협 통과 선박을 추적하는 데 활용하는 차바하르 항구의 감시탑을 파괴했다고 밝혔습니다.



하루 전에는 호르무즈 연안과 내륙을 연결하는 교량과 철도, 도로 등 인프라를 집중 타격했습니다.



이란군 보급로를 끊기 위한 작전으로 알려졌는데, 이란은 최소 8명이 숨졌다고 밝혔습니다.



[아민 하사니/국영 IRIB 기자 : 유조차 한 대가 이 다리를 건너던 중 미군 공격을 받아 불에 탔습니다.]



미국은 중동 내 군사력을 다시 증강하고 있습니다.



공중급유기 수십 대를 이스라엘에 추가 배치하고, 유럽의 미군 기지에 있던 전투기도 다시 중동으로 집결시키고 있다는 보도가 나오면서 대규모 공습이 임박했다는 관측이 나오고 있습니다.



이란도 이에 맞서 미국과 협상을 중재해 온 카타르까지 공격하고 쿠웨이트의 발전소와 해수 담수화 시설도 타격했습니다.



요르단에선 이란의 미군 기지 공격으로 미군 여러 명이 다친 것으로 알려졌습니다.



이란은 미국의 공격이 계속되면 전면 공세에 나서겠다고 경고했습니다.



[모흐센 레자이/이란 최고지도자 군사고문 : 전면 공세라는 건 단순한 보복에 머물지 않을 것이며, 어떤 나라도 이란의 공격 앞에 안전하지 않을 것이라는 뜻입니다.]



이런 가운데 이란 국영방송은 기뢰가 설치된 호르무즈 남쪽 항로에서 유조선 2척이 폭발했다고 전했습니다.



호르무즈 해협이 사실상 막힌 데 이어, 예멘의 친이란 후티반군이 우회 항로인 홍해 바브엘만데브 해협까지 폐쇄할 움직임을 보이면서 국제 유가는 5% 가까이 급등했습니다.



(화면출처 : 미군 중부사령부 SNS, 영상편집 : 이승열)