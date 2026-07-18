"카드까지 정지" AI 썼다 251억 청구서…사흘 만에 돌연

<앵커>



미국 앤트로픽의 AI죠, '클로드'를 쓰던 국내 이용자가 250억 원이 넘는 요금 청구서를 받았습니다. 이 터무니없는 금액에 대한 결제 시도가 계속되면서 카드까지 정지시켜야 했습니다.



무슨 일인지 박재현 기자가 취재했습니다.



<기자>



엔트로픽의 최신 에이전트 AI, 클로드 페이블5를 이용하는 대학생 양승민 씨는 지난 8일 사용료 청구 이메일을 받았습니다.



166만 9천 달러, 25억 원이 넘는 요금을 납부해야 한단 내용이었습니다.



실제 양 씨의 카드로 10차례가 넘는 결제 시도도 이뤄졌지만 워낙 고액이었기 때문에 결제가 거절됐습니다.



이후 청구 금액은 계속 올라가더니 모두 251억 원 넘는 금액이 부과됐습니다.



양 씨는 급히 카드를 정지시켰습니다.



[양승민/클로드 페이블5 이용자 : 처음에는 24억 6천만 원에서 시작을 했는데, 251억 6천만 원까지 찍고. 엄청 무서웠죠. 진짜 청구되면 이거 인생 끝나는 건데.]



요금제 이외 과금 이용이 없었던 양 씨는 앤트로픽에 18건의 이메일을 보내고 사흘 만에서야 "자동충전 설정 오류 때문"이라는 AI 답변으로 추정되는 메일을 받았습니다.



하지만, 양 씨는 자동충전 기능을 쓰지 않았습니다.



[양승민/클로드 페이블5 이용자 : 오청구가 될만한 것들은 제 시스템 내부에서는 없었어요. 청구는 받았는데 이유는 모르는 상황….]



이에 대해 앤트로픽 측은 "이용자와 소통을 하고 있고 해결을 완료했다"고 밝혔습니다.



레딧 등 미국 온라인 커뮤니티에도 엔트로픽 AI 결제 오류로 피해를 입었으며 환불에 어려움을 겪고 있다고 주장하는 글들이 올라와 있습니다.



전문가들은 이용 요금이 일방적으로 청구되는 데다 요금이 산출된 근거를 명확히 알 수 없는 것도 문제라고 지적합니다.



[김태훈/서강대 가상융합전문대학원 교수 : 내부적으로 어떻게 써서 이 비용이 나왔다는 걸 명확하게 공개를 해야죠. 공개하지 않으면서 비용을 청구하는 행위에 대해서는 논란의 소지가 있다.]



미국에서는 앤트로픽의 프리미엄 요금제 이용자들이 실제 제공되는 사용량이 광고 수준에 크게 미치지 못한다며 집단소송을 제기했습니다.



(영상취재 : 이무진·김남성, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 강윤정)