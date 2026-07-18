"새벽에 갑자기" 순식간에 불어난 물…밤새 또 쏟아진다

<앵커>



기상팀 서동균 기자와 날씨 얘기 좀 더 해보겠습니다.



서동균 기자, 밤에 비가 워낙 세게 내려서 소리에 잠에서 깰 정도였는데 왜 이렇게 많은 비가 한꺼번에 내린 건가요?



<기자>



먼저 밤사이 얼마나 많은 비가 내렸는지를 한번 살펴보겠습니다.



이건 어제(17일)부터 오늘까지 누적 강수량을 보여주는 모식도인데요.



화면상 색깔이 이렇게 짙을수록 많은 비가 쏟아졌다는 뜻입니다.



우리나라는 수도권과 강원을 중심으로 많은 비가 집중됐는데요.



특히 경기 북부와 강원 북부에 많은 비가 집중됐습니다.



이틀 새 경기 북부에는 200mm에 달하는 매우 많은 비가 쏟아졌는데요.



문제는 이렇게 많은 비가 짧은 시간에 집중됐다는 데 있습니다.



오늘 새벽 한때 서울에 시간당 50mm에서 60mm의 폭우가 쏟아졌는데요.



서울 중랑천을 예를 들어, 한번 살펴보겠습니다.



이건 중랑천 어제 아침의 모습인데요.



하천변 산책로에 사람들이 평화롭게 거니는 모습을 보실 수가 있죠.



그런데 밤사이 비가 많이 내리면서 하천이 범람하며 산책로와 수풀 등이 모두 물에 잠긴 것을 확인할 수가 있습니다.



이렇게 많은 비의 원인은 따뜻하고 습한 공기가 남쪽으로부터 올라오고 건조한 공기가 북쪽으로부터 내려오면서 중부지방을 중심으로 만나며 장마전선을 만들었기 때문입니다.



여기에 저기압까지 더해지며 더 많은 비를 뿌렸는데요.



이 저기압의 영향으로 밤사이 하층 제트를 타고 다량의 수증기가 유입됐기 때문에 비구름이 더 폭발적으로 발달할 수 있었습니다.



<앵커>



네, 오늘 밤에도 또 많은 비가 예보돼 있다고요?



<기자>



오늘 낮에는 햇빛이 좀 쨍쨍하기도 하고 소강 상태를 보이는 곳들이 많았는데 오후부터 장마전선이 남하하면서 남부지방을 중심으로 밤에 많은 비가 예보돼 있습니다.



특히 저기압이 재발달하면서 밤사이 수증기를 공급하는 역할을 하겠는데요.



예상 강수량도 한번 살펴보겠습니다.



경북 북부에 150mm 이상 그리고 충청과 호남, 강원을 중심으로 120mm 이상, 남부지방을 중심으로 100mm 안팎의 많은 비가 예보됐습니다.



특히 밤사이 남부지방은 시간당 30mm에서 50mm의 폭우가 예보되어 있어 안전사고에도 주의하셔야겠습니다.



비는 다음 주까지도 계속되겠습니다.



수도권 같은 경우는 토요일까지 비가 이어지겠고요, 그 밖의 전국은 다음 주 금요일까지 비가 이어지겠습니다.



다만 중기 예보는 변동성이 많은 예보이기 때문에 최신 예보를 참고해 주셔야겠습니다.



(디자인 : 김민영·박태영)