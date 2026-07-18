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[자막뉴스] "늦으면 망한다" 월가 비명…월 '1.5억' 내면 트럼프 글 먼저 본다?

정다은 기자
작성 2026.07.18 20:32 조회수
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트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시물을 실시간보다 빠르게 받아볼 수 있는 서비스 이용료로 월 최대 10만 달러, 우리 돈 약 1억 5천만 원이 검토되는 것으로 알려졌습니다.

파이낸셜타임스에 따르면 트루스소셜을 운영하는 '트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹'이 다음 달부터 기업을 상대로 판매하는
'트루스 API'라는 B2B 상품의 사용료로 이 같은 액수가 제시됐다고 보도했습니다.

트루스 API는 트럼프 대통령의 게시물이 대중에게 공개되기 전 유료 사용자에게 내용을 1천분의 1초 단위로 먼저 전달하는 서비스입니다.

트럼프 대통령은 관세와 통상정책, 금리, 외교 현안 등 시장에 영향을 미치는 주요 발표를 트루스소셜에 먼저 공개하는 경우가 잦은데, 초단타 매매를 하는 운용사와 헤지펀드 입장에서는 수천분의 1초 차이로도 수익이 갈릴 수 있는 만큼 트루스 API에 관심을 가질 수밖에 없습니다.

월 10만 달러라는 가격은 월가에서도 이례적으로 비싼 수준이지만, 트럼프 대통령의 발언이 시장에 미치는 영향을 감안한다면
가격과 관계없이 서비스에 대한 수요는 있을 것이라는 전망이 나옵니다.

한 헤지펀드 관계자는 "사람들은 어쩔 수 없이 돈을 낼 것"이라며 "뉴스를 조금이라도 늦게 접하면 시장에서 크게 손해를 볼 수 있다"고 말했습니다.

다만 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 측은 트루스 API의 최종 가격과 서비스 출시 일정은 확정되지 않았다는 입장인 것으로 전해졌습니다.

트럼프 대통령이 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 지분 약 41%를 보유하고 있는 만큼 서비스가 본격화될 경우 이해충돌 논란이 커질 가능성도 제기됩니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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