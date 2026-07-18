요르단 기지 주둔 미군, 이란 공습으로 다수 부상…"사망자는 없어"

이란의 요르단 내 군사기지 공습으로 미군 장병 여러 명이 부상했다고 CBS 뉴스가 보고했습니다.



복수의 미국 정부 관계자에 따르면 최근 이란이 요르단 내 군사기지 중 최소 2곳을 공격하는 과정에서 미군 주둔 시설이 타격을 받아 장병 여러 명이 다쳤습니다.



미국과 요르단 정부는 사망자는 없다고 밝혔지만, 부상자들의 상태는 공개하지 않았습니다.



미군은 중동 작전을 위해 요르단 군사기지를 주요 거점으로 활용하고 있습니다.



이란은 최근 미국의 공습 재개에 대한 보복 차원에서 요르단과 카타르, 바레인, 쿠웨이트 등 미국의 중동 동맹국에 대한 드론과 미사일 공격을 강화했습니다.



이란 이슬람혁명수비대는 시리아 내 미군 기지도 공격했다고 주장했지만, 미군은 해당 기지에서 이미 올해 초 철수한 상태인 것으로 전해졌습니다.



모즈타바 이란 최고지도자의 군사고문인 모흐센 레자이는 오늘 국영방송 인터뷰에서 미군의 공격이 계속될 경우 전면적 공세에 나설 것이라고 경고했습니다.



미국은 호르무즈 해협 통행 선박에 대한 이란의 공격 이후 이란 본토에 대한 공습을 이어 나가고 있습니다.