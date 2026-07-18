[날씨] 내일까지 최대 200mm 더 온다…남부는 폭염

<앵커>



지금은 장맛비가 소강상태를 보이는 곳이 많은데요. 밤부터는 다시 집중호우에 주의하셔야겠습니다. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주세요.



<기상캐스터>



어제(17일)부터 현재까지 파주에 197mm 서울 은평에도 158mm에 달하는 매우 큰 비가 쏟아지며 곳곳에서 피해가 잇따르기도 했는데요.



지금은 호우 특보가 모두 해제되며 서울 등 곳곳에서 비가 소강상태를 보이고 있지만 일부 강원 남부와 경남 서부 내륙에는 굵은 장대비가 내리는 곳도 있습니다.



밤부터는 또다시 중부와 경북, 전북 지역을 중심으로 집중 호우가 예상되고 있어 계속해서 대비를 잘 해주셔야겠습니다.



충북과 충청과 경북 북부 강원 내륙에 최대 150mm 이상, 그중 충청 북부는 최대 200mm 이상의 큰 비가 추가로 이어지겠고요.



서울은 내일까지 10에서 60mm 정도의 비가 더 내릴 전망입니다.



한편 남부 지방은 현재 다시 폭염주의보가 발효되면서 오늘 낮 최고 기온 33도 안팎까지 오르며 무더운 곳들이 있겠습니다.



(임은진 기상캐스터)