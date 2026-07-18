감사원, '서해 피격사건' 감사했던 감사관 육아휴직 불허…"정치 보복"

▲ 감사원

감사원이 '서해 공무원 피격 사건' 관련 군사기밀 누설 혐의로 고발된 감사관이 신청한 육아휴직을 사실상 불허했습니다.18일 감사원과 정치권에 따르면, 감사원은 최근 A 감사관의 육아휴직 신청을 일부만 허용하기로 의결했습니다.A 감사관은 공무원 국외 장기훈련 제도에 따라 영국으로 유학을 가 지난달 30일까지 '유학 휴직' 상태였는데, 귀국을 앞두고 6개월의 육아휴직을 추가로 신청했습니다.그러나 감사원은 국가공무원법상 육아휴직의 사용 요건인 '자녀를 양육하기 위해 필요한 때'에 해당하지 않는다며 지난 17일까지만 육아휴직을 사용하도록 했습니다.감사원은 육아휴직 신청 배경과 관련해 주 목적이 육아가 아닌 조사·수사 회피에 목적이 있는 것으로 의심하고 있는 것으로 알려졌습니다.앞서 A 감사관은 작년 11월 군사기밀 보호법상 군사기밀누설 혐의로 고발된 바 있습니다.A 감사관이 문재인 정부의 '통계 조작 의혹'과 관련한 감사도 맡았으며 감사원 자체 태스크포스(TF)의 조사 대상이라고 감사원은 전했습니다.이에 대해 국민의힘 박성훈 수석대변인은 "전 정권에 대한 감사를 정당하게 수행했다는 이유만으로 공직자의 목을 조르고 자녀 양육까지 사실상 볼모로 삼는 행태"라고 비판했습니다.이어 "육아휴직은 기관장이 임의로 거부할 수 없는 의무 사항"이라며 "정당하게 직무를 수행한 공직자들이 정권의 보복 정치에 희생되는 일이 없도록 이번 사태의 진상을 끝까지 규명하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)