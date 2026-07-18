이건태 "한동훈과 토론, 진행하지 않을 것…당원 의견 받아들여"

▲ 더불어민주당 이건태 의원과 무소속 한동훈 의원

민주당 이건태 의원이 무소속 한동훈 의원과 검찰 보완수사권 폐지 문제에 대한 양자 토론을 진행하기로 했다가 하루 만인 오늘(18일) 취소하겠다고 밝혔습니다.이 의원은 이날 페이스북에 "지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다"며 "이번 토론은 진행하지 않겠다"고 밝혔습니다.지난 16일 검사 출신인 한 의원은 민주당에 "보완수사권 폐지가 왜 국민의 이익에 반하는지 공개적으로 토론하자"고 제안했으며 검사 출신인 이 의원이 전날 "검찰이 왜 수사권을 가져가서는 안 되는지 하나하나씩 말씀드리겠다"고 응하면서 토론이 성사됐습니다.대장동 사건 변호인 출신이기도 한 이 의원은 이날 "제가 토론에 응했던 이유는 한동훈이 윤석열과 함께 정치검찰을 앞세워 조작기소를 주도한 책임자라고 생각했기 때문"이라며 "그 책임을 국민 앞에서 분명히 묻고 싶었다"고 말했습니다.그는 "당원동지 여러분의 많은 의견과 조언을 무겁게 받아들인다"며 "당원동지들의 뜻이 곧 우리 모두의 뜻"이라고 덧붙였습니다.이에 대해 한 의원은 "이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다. 토론에서 일방적으로 밀릴 것 같으니 민주당 정치인들과 일부 지지자들이 도망치라고 압박을 가했다고 들었다"면서 "공당은 쪽팔리면 끝이다. 민주당은 끝"이라고 맞받았습니다.(사진=연합뉴스)