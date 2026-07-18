[자막뉴스] 아덴만 유조선 "해적 탔다" SOS…"한국 군함, 긴급 출동"

예멘 앞바다 아덴만을 항해하던 유조선에 무단 승선 사건이 발생해, 한국 군함으로 추정되는 전력이 사건 해역으로 향한 것으로 알려졌습니다.



현지 시간 17일 영국 해사무역기구에 따르면 오전 11시쯤 예멘 항구도시 알무칼라로부터 약 120km 떨어진 해상에서 항해 중이던 화학 운반선 '아사나'호에 허가받지 않은 인원이 승선했다는 신고가 접수됐습니다.



영국 해상보안업체 앰브리는 승선 세력을 소말리아 해적으로 추정하면서, 해당 유조선에는 민간 무장보안팀이 탑승하지 않았던 것으로 보인다고 밝혔습니다.



앰브리는 또, 선박이 발신한 조난 신호에 대응해 한국 군함이 사건 해역으로 향하고 있다고 전했습니다.



현재 아덴만 해역에서 임무를 수행 중인 한국 해군 전력은 청해부대 48진 왕건함인 만큼 해당 함정일 가능성이 크다는 관측이 나옵니다.



다만, 한국 군함의 실제 현장 도착 여부와 승선 세력의 정확한 신원, 인질 발생 여부 등은 아직 공식 확인되지 않았습니다.



이번 사건은 최근 미국과 이란의 무력 충돌 여파 속에 중동 주요 해상교통로를 둘러싼 안보 불안이 확대되는 가운데 발생했습니다.



호르무즈 해협에서는 미국과 이란의 군사 충돌이 이어지고 있고, 홍해에서는 친이란 예멘 후티 반군의 선박 위협이 지속되고 있습니다.



여기에 아덴만에서는 소말리아 해적 활동까지 다시 고개를 들면서 중동 해상교통망 전반이 새로운 불안 요인에 직면했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)