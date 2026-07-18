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MLB 샌디에이고 송성문, 연장서 대타로 나와 실책으로 출루

최희진 기자
작성 2026.07.18 13:44 조회수
메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 송성문이 후반기 첫 경기에서 연장 10회 대타로 출전해 득점을 올렸지만, 팀은 역전패했습니다.

송성문은 18일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티의 카우프먼 스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스와의 방문 경기에서 팀이 4대 3으로 앞선 연장 10회 무사 2루에 대타로 나왔습니다.

그는 보내기 번트를 투수 앞으로 굴렸고, 투수가 3루로 뛰던 주자를 보느라 공을 제대로 못 잡은 사이 송성문은 1루에 안착했습니다.

희생 번트로 송성문의 타격 성적은 기록에서 빠졌고, 캔자스시티 투수에게는 실책이 주어졌습니다.

곧바로 페르난도 타티스 주니어의 1타점 적시타가 이어져 송성문은 3루에 간 뒤 산더르 보하르츠의 희생플라이에 홈을 밟아 6대 3으로 격차를 벌렸습니다.

그러나 샌디에이고는 연장 10회말 카터 젠슨에게 끝내기 2타점 적시타를 맞아 6대 7로 허무하게 졌습니다.

한국 프로야구 NC 다이노스에서 뛴 카일 하트가 안타 4개를 맞고 4실점 해 패전 투수가 됐습니다.
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