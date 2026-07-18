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한 총리 "집중호우 피해 국민께 위로…응급복구 신속 실시"

김태훈 국방전문기자
작성 2026.07.18 12:42 조회수
한 총리 "집중호우 피해 국민께 위로…응급복구 신속 실시"
▲ 한성숙 국무총리

한성숙 국무총리는 오늘 "호우 피해가 발생한 지역의 주민 불편을 최소화하기 위해 가용장비와 인력을 총투입해 응급 복구를 신속하게 실시하라"고 지시했습니다.

한 총리는 오늘(18일) 오전 정부서울청사에서 호우 대처 상황 점검 회의를 열고 새벽부터 중부지방을 중심으로 내린 집중호우 피해와 대응책을 점검했습니다.

한 총리는 "다행히 인명피해는 없었지만 주택이나 도로 침수, 개인들의 재산 피해가 발생했다"며 "피해를 입은 국민 여러분께 위로의 말씀을 전한다"고 했습니다.

이어 "충청, 강원 등 일부 지역은 오늘 밤과 내일 새벽에도 많은 양의 비가 예보되어 있어서 산사태 발생 위험이 높다"며 "산림청과 지방정부는 위험지역 주민들이 선제적으로 대피할 수 있도록 만전을 기해 달라"고 당부했습니다.

또 "복구 과정에서 작업자들의 안전도 중요하다"며 "주의를 기울여 작업해 달라"고 덧붙였습니다.

어제 저녁부터 내린 집중호우로 서울 전역에 호우경보 등 수도권과 강원, 충남에 호우특보가 내려졌습니다.

호우는 내일까지 강원과 수도권, 충청·경북중부·경북북부 등을 중심으로 계속될 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
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