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[날씨] 연휴 내내 장맛비…충북 최대 200mm

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작성 2026.07.18 12:34 조회수
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<앵커>

남은 연휴 동안에도 강한 장맛비는 계속되겠습니다. 안전사고에 각별히 유의하셔야겠는데요. 자세한 날씨, 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

임은진 캐스터가 전해드립니다.

<기상캐스터>

남은 연휴 기간 동안에도 전국 곳곳에 강한 장맛비가 이어지겠습니다.

장맛비는 강약을 반복하며 지속되겠는데요.

현재 레이더 영상 보시면 비구름이 동쪽으로 이동하면서 강원과 경북 북부 지역에 비구름이 지나고 있고 강원도에는 곳곳으로 호우주의보가 이어지고 있습니다.

앞으로 강원 내륙과 충남, 경북 북부를 중심으로 최대 150mm 이상, 충북 지역은 최대 200mm 이상의 강한 폭우가 이어지겠고 서울은 앞으로 10에서 60mm의 비가 더 내리겠습니다.

이미 100mm 이상의 큰 호우가 쏟아진 곳들이 많으니까요.

산림 인근 지역에서는 모든 야외 활동을 피하시고 안전한 곳에 머물러 주셔야겠습니다.

다음 주 후반까지도 정체전선이 오르내리며 장맛비가 내리는 날이 많겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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