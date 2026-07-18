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베네수엘라 지진 사망자 5천 명 넘어…설상가상으로 '엘니뇨 경고'

이호건 기자
작성 2026.07.18 11:27 수정 2026.07.18 11:29 조회수
베네수엘라 지진 사망자 5천 명 넘어…설상가상으로 '엘니뇨 경고'
▲ 베네수엘라 지진

지난달 베네수엘라를 강타한 연쇄 지진으로 지금까지 집계된 사망자가 5천 명을 넘어섰습니다.

호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 현지시간으로 17일까지 공식 집계된 사망자 수가 5천69명이라고 발표했습니다.

부상자는 기존 발표와 같은 1만 6천740명으로 집계됐습니다.

로드리게스 의장은 앞서 부상자 대부분이 이미 병원에서 퇴원했다고 밝힌 바 있습니다.

앞서 지난달 24일 베네수엘라에서는 규모 7.2와 7.5의 강진이 잇따라 발생해 수도 카라카스 북부에 위치한 해안 지역인 라과이라주를 초토화했습니다.

사망자 가운데 최소 300명의 신원은 아직 확인되지 않은 것으로 알려졌습니다.

당국은 신원 확인을 위해 시신의 DNA를 채취한 뒤 공동묘지에 안치하고 있는 것으로 전해졌습니다.

이재민 약 2만 명은 임시 대피소에서 생활하고 있으나, 상당수는 식수와 위생시설이 제대로 갖춰지지 않은 상태입니다.

베네수엘라 정부는 실종자 공식 통계를 공개하지 않고 있으나, 야권의 별도 집계에서는 약 3만 명이 행방불명 상태인 것으로 추산됐습니다.

유엔은 지진 발생 사흘 뒤인 지난달 27일 실종자가 5만 명에 달하는 것으로 추정했습니다.

이런 가운데 유엔 국제이주기구, IOM 관계자는 엘니뇨가 지진 이재민에게 큰 피해를 줄 가능성을 경고했습니다.

루카스 게지스 아크라트 IOM 베네수엘라 재난위험경감 조정관은 "매우 강한 엘니뇨가 형성될 가능성에 대해 유엔 내에서 논의가 진행되고 있다"며 "많은 주민이 이미 집을 잃은 상황에서 엘니뇨가 베네수엘라를 강타할 수 있다"고 말했습니다.

엘니뇨는 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아 기상 패턴에 큰 변화를 일으키는 현상으로, 태풍과 홍수, 가뭄 등 극단적인 기상이변을 유발합니다.

미국 국립해양대기청은 지난달 발표한 보고서에서 올해 엘니뇨 현상이 이미 시작됐고, 열대 태평양 해수 온도가 평년보다 섭씨 2도 이상 높은 슈퍼 엘니뇨로 발전한 가능성이 63%에 달한다고 밝힌 바 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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