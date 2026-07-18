주유소 기름값 9주째 하락…중동 긴장 고조에 하락폭 축소

▲ 주유소

전국 주유소 기름값이 9주 연속 하락세를 이어갔지만 중동전쟁 불안이 다시 확대되며 휘발윳값과 경윳값 모두 하락 폭이 축소됐습니다.18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 셋째 주(12∼16일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 15.5원 내린 1천877.5원이었습니다.7월 둘째 주에 전주 대비 L당 59.1원 하락한 것과 비교하면 하락세가 크게 꺾였습니다.가격이 가장 높은 제주는 전주보다 12.0원 내린 1천914.8원, 가격이 가장 낮은 대구는 14.3원 하락한 1천850.1원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1천881.6원으로 가장 높았고, 알뜰 주유소가 1천870.5원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 17.7원 내린 1천862.5원을 기록했습니다.7월 둘째 주 전주 대비 62.3원 하락한 것과 비교해 하락 폭이 크게 줄었습니다.이번 주 국제유가는 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 무력 충돌이 지속됨에 따라 상승했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 9.5달러 오른 77.6달러였습니다.국제 휘발유 가격은 9.3달러 오른 104.2달러, 국제 자동차용 경유는 22.7달러 상승한 144.3달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.국제 유가가 다시 상승세로 돌아선 가운데 다음 주 발표될 정부의 8차 석유 최고가격의 향방에도 관심이 쏠립니다.앞서 정부는 지난달 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 적용하면서 휘발유는 L당 1천784원, 경유는 1천773원, 등유는 1천380원으로 각각 150원 인하했습니다.(사진=연합뉴스)