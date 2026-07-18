러 그림자 함대, 오만 해안서 기름 유출 정황…원인 불명

러시아산 원유를 수송한 혐의로 서방의 제재 대상에 올라 있는 그림자 함대 선박이 오만 해양보호구역에서 기름을 유출하고 있는 것으로 보입니다.



로이터 통신은 17일(현지시간) 위성 이미지와 전문가 분석 등을 인용해 러시아 그림자 함대 소속 캐롤라인 베젠기호가 오만 연안의 알키블리야 섬 남서쪽에서 기름을 유출하고 있다고 보도했습니다.



캐롤라인 베젠기호는 상하이에 본사를 둔 회사에 등록돼 있지만 러시아산 원유 수송에 연루돼 유럽연합(EU)과 영국의 제재 대상에 올라 있습니다.



선박추적 데이터에 따르면 최근 러시아 흑해의 주요 원유 수출 창구인 노보로시스크에서 원유를 적재한 뒤 운항에 들어갔습니다.



이후 지난달 8일 예멘 남부 무칼라항 앞바다에서 처음으로 이상 징후를 보고했고, 지난달 11일 예멘 연안에서 마지막으로 위치 신호를 발신했습니다.



이달 2일부터 13일까지 촬영된 유럽연합(EU)의 코페르니쿠스 위성사진에는 알키블리야 섬 남서쪽 해역이 은색과 회색의 유막 형태로 보이는 물질로 뒤덮여있는 모습이 포착됐습니다.



환경감시단체인 스카이트루스와 위성사진 분석기관 데이터 데스크 등의 전문가들은 이 사진이 유류 유출 정황을 보여준다고 설명했습니다.



로이터는 알키블리야 섬 연안에서 촬영된 캐롤라인 베젠기호의 영상을 확보했지만, 촬영된 날짜는 확인하지 못했다고 밝혔습니다.



또 이번 유출 사고가 선박 자체의 결함 때문인지 러시아 유조선을 표적으로 삼아온 우크라이나의 공격, 혹은 중동지역에서의 미국과 이란 간 충돌 때문인지 명확하지 않다고 덧붙였습니다.



사고지점은 호르무즈 해협으로 이어지는 길목에 있으며 러시아는 서방의 제재를 피하기 위해 그림자 선단에 노후한 선박을 주로 활용해 왔습니다.