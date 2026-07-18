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중대본, 풍수해 위기경보 '경계' 상향…2단계 비상근무 가동

고정현 기자
작성 2026.07.18 07:02 조회수
중대본, 풍수해 위기경보 '경계' 상향…2단계 비상근무 가동
▲ 폭우

행정안전부는 오늘(18일) 서울과 인천, 경기, 강원에 호우경보가 발표됨에 따라 오늘 오전 4시 30분 부로 풍수해 위기경보를 '경계'로 상향하고, 중앙재난안전대책본부 2단계 비상근무를 가동했다고 밝혔습니다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 전날부터 많은 곳은 120㎜ 이상의 비가 내린 상황에서 내일까지 수도권, 강원 중심으로 많은 곳은 300㎜ 이상의 비가 예보됐다며 인명피해 방지를 최우선 목표로 지하차도·하천변 등 취약지역에 대해 점검을 철저히 하라고 지시했습니다.

또 위험우려 시 주민대피에 모든 기관이 총력을 다해달라고 당부했습니다.

윤 본부장은 "정부는 인명피해 최소화를 위해 과하다 싶을 정도로 할 수 있는 모든 조치를 적극적으로 시행하겠다"고 강조했습니다.

이날 소방청도 서울과 인천 등 4개 시도에 호우경보가 발효된 뒤로 국가적 대응을 위해 중앙긴급구조통제단을 선제 가동했다고 밝혔습니다.

중앙긴급구조통제단은 소방청장 직무대행을 단장으로 상황대책반과 긴급대응팀, 현장상황관리반 등으로 구성돼 운영됩니다.

소방청은 호우피해와 소방대응 상황을 실시간으로 관리하고, 인명피해 우려지역에 필요한 소방력을 신속히 지원하는 등 총력 대응할 방침입니다.
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