국제유가, 미·이란 확전 양상에 4.5%↑…브렌트 90달러 육박

▲ 국제 유가

미국과 이란이 다시 무력 충돌하는 국면이 일주일째 이어진 17일(현지시간) 걸프 국가의 민간 인프라까지 타격을 입는 등 확전 양상이 지속되면서 국제 유가가 급등했습니다.이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 88.10달러로 전장보다 4.5% 상승했습니다.뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 82.49달러로 전장보다 4.5% 올랐습니다.쿠웨이트 전력수자원재생에너지부는 이란이 쿠웨이트 내 발전소 및 해수담수화 시설을 때려 설비 파손과 화재 발생, 발전장비 손상 등 피해를 봤다고 이날 밝혔습니다.이란의 이런 움직임은 전날 미군이 이란에 대한 공습 표적을 철도 교차로, 교량 등 민간시설로 확대한 직후 나왔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 14일 이란이 합의에 응하지 않을 경우 다음 주 이란의 교량·발전소 등 민간 인프라를 타격하겠다고 예고한 상태입니다.이란의 원유 수출시설인 하르그섬 등에 대한 지상군 투입도 배제하지 않는 것으로 전해졌습니다.로이터 통신은 이란이 미국에 의해 자국의 전력 인프라가 공격받을 경우에 대비해 홍해 원유 수송로를 봉쇄할 준비를 갖추라고 예멘 후티 반군에 지시했다고 전날 보도하기도 했습니다.홍해와 바브엘만데브 해협에 대한 위협은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 촉발된 글로벌 에너지 위기를 더욱 악화시킬 수 있습니다.PVM오일어소시에이츠의 타마스 바르가 애널리스트는 투자자 노트에서 "사우디아라비아 수출 물량 상당수가 호르무즈해협을 피해 동서 원유 파이프라인을 통해 (홍해의) 얀부항으로 우회한 상황에서 이런 움직임은 실질적 위협에 해당한다"라고 말했습니다.