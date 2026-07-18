1. 수도권·강원 호우특보…동부간선 전 구간 통제



밤사이 강한 비구름이 유입되며 수도권과 강원 일대 등 중부지방에 호우특보가 내려지고 많은 비가 내리고 있습니다. 서울 목감천 너부대교 지점과 동두천시 송천교 지점에 홍수주의보가 발령됐고, 서울 동부간선도로 전 구간이 통제되고 있습니다.



2. 내일까지 200mm 큰비…중부지역 '극한호우' 주의



내일(19일)까지 수도권 등 중부지방에 최대 200mm의 큰비가 내릴 전망입니다. 중부지방은 오전까지 시간당 80mm의 극한 호우가 내리는 지역이 있겠고 강한 비구름은 점차 남부지방에도 영향을 주겠습니다.



3. 대관령터널 차량 추돌 화재…연휴 첫날 정체 극심



제헌절 연휴 첫날인 어제 영동고속도로 대관령 터널에서 추돌사고로 인한 화재가 발생했습니다. 이 사고로 양방향 차량 통행이 전면 통제돼 극심한 정체가 빚어졌습니다.



4. 미, 이란 호르무즈 감시탑 폭격…이란도 보복 나서



미국이 이란 내 호르무즈 선박 감시탑과 남부 도시의 기반시설을 폭격했습니다. 이란은 쿠웨이트 등 주변국의 미군기지와 기반시설을 공격하며 보복에 나섰습니다.