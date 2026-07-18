'보완수사권' 여론조사…유지 61% vs 폐지 23%

<앵커>



검찰 보완수사권 폐지 여부에 대한 한국갤럽 여론조사 결과가 공개됐습니다. 경찰을 견제하고 부실 수사를 막으려면 보완수사권을 유지해야 한다는 응답이 전체 61%에 달했는데, 민주당 지지층과 진보층에서도 유지와 폐지 의견이 팽팽하게 맞섰습니다.



보도에 김아영 기자입니다.



<기자>



여론조사업체 한국갤럽이 지난 14일부터 사흘간 전국 만 18세 이상 1천3명을 상대로 조사한 결과입니다.



검사가 경찰 수사에 부족한 점이 있다고 판단할 때 직접 추가 수사할 수 있는 권한인 검찰의 보완수사권에 대해 어떻게 생각하는지 의견을 물었습니다.



경찰 견제와 부실 수사 방지를 위해 보완수사권을 유지해야 한다는 응답은 61%, 기소와 수사의 분리 원칙에 따라 전면 폐지해야 한다는 응답은 23%로 나타났습니다.



지지 정당별로 보면 민주당 지지층의 경우 보완수사권 유지 응답은 46%, 전면 폐지 응답은 39%였습니다.



국민의힘 지지층에서는 유지가 81%, 전면 폐지 8%, 무당층에서는 유지 63%, 전면 폐지 12%로 나타났습니다.



성향별로는 보수 성향 응답자는 77%가 유지를, 13%가 전면 폐지를 택했고, 중도 성향의 경우 64%가 유지, 23%가 전면 폐지를 택했습니다.



진보 성향의 응답자 가운데서는 46%가 유지해야 한다고 답했고, 전면 폐지해야 한다고 답한 비율은 42%였습니다.



민주당 지지층과 진보층은 양론이 비등하고, 대부분 응답자 특성에서는 유지론이 우세하다고 갤럽은 분석했습니다.



갤럽은 또, 지난해 9월 검찰청을 폐지하고 기존 검찰의 기소권, 수사권을 나눠 담당할 공소청과 중대범죄수사청을 신설하는 검찰 개편안에는 당시 민주당 지지층의 82%가 찬성했지만, 이번 보완수사권의 폐지안에는 그때만큼 적극적이지 않은 것으로 보인다고 설명했습니다.



(영상편집 : 장현기)