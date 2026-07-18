수도권·강원 호우특보…동부간선 전 구간 통제

<앵커>



밤사이 강한 비구름대가 한반도로 유입되면서, 수도권과 강원 지역에 호우특보가 내려졌습니다. 현재 서울 동부간선도로도 전 구간 통제돼 있는데, 현장에 나가 있는 취재기자 연결해 자세한 상황 알아보겠습니다.



김민준 기자, 빗줄기가 굉장히 거세 보이는데 지금 상황 어떻습니까?



<기자>



지금 뒤로 보시는 것처럼 하천에 많은 비가 쏟아져서 제가 있는 이곳 안양천은 사람과 차량의 통행이 통제된 상태입니다.



새벽 6시를 조금 넘긴 지금, 수도권과 강원권을 중심으로 호우특보가 내려져 있습니다.



고양, 연천, 김포 등 경기북부, 인천 그리고 강원 영서 일부 지방에는 '호우경보'가, 서울과 나머지 경기도 전역, 강원권, 충남 내륙 지방을 중심으로 '호우주의보'가 발령된 상태입니다.



현재까지 동두천 100, 파주 97.1, 서울 79.7, 인천 69.4mm 등 많은 비가 왔습니다.



서울 목감천 너부대교, 경기 동두천시 송천교, 포천시 포천대교에 홍수주의보가 발령됐고, 서울 동부간선도로 수락지하차도~성수JC 지점도 중랑천 수위 상승으로 전 구간이 양방향 통제됐습니다.



수도권과 강원권은 내일(19일)까지 최대 200mm 이상의 비가 올 것으로 보입니다.



<앵커>



밤새 비가 많이 내린 대구, 경북 상황도 전해주시죠.



<기자>



오늘 새벽 2시를 지나면서 대구와 경북 지방에 발효됐던 호우특보는 모두 해제됐습니다.



대구와 경북은 간밤에 많은 비가 내렸지만 지금은 한숨 돌린 상황입니다.



기상청은 어젯밤 10시 10분쯤, 1시간에 89mm 비가 쏟아진 대구 수성구에 올해 첫 '재난성호우 긴급재난문자'를 발송하기도 했는데, 기존 '호우 긴급재난문자'보다 비가 더 많이 오는 위험한 상황일 때 발송됩니다.



어젯밤 11시를 기준으로, 도로 7곳, 지하차도 3곳, 둔치주차장 44곳을 비롯한 전국 시설 279곳이 이용이 통제됐고, 경북 구미에서는 주택 침수로 일가족 5명이 대피하기도 했습니다.



빗줄기가 한풀 꺾였다고는 하나 내일까지 충청권 최대 200, 전라도와 경상도 등 남부지방에서도 최대 150mm의 비가 예보된 만큼, 끝까지 산사태와 침수 피해에 대비하셔야겠습니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 최혜란, VJ : 김형진)