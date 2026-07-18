멕·과테말라 인근 해역 규모 7.3 지진…과테말라 "사망자 없어"

▲ 멕·과테말라 인근해역서 규모 7.3 지진

17일(현지시간) 멕시코와 과테말라 국경 부근 바다에서 규모 7.3의 지진이 일어났습니다.미 지질조사국(USGS)에 따르면 멕시코 현지시간으로 이날 오전 8시 24분께(한국시간 오후 11시 24분) 멕시코 남부 도시 푸에르토마데로에서 남서쪽으로 약 50㎞ 떨어진 태평양 연안에서 측정 규모 7.3의 지진이 발생했습니다.미 지질조사국은 발생 직후 규모를 7.4로 발표했다가 이후 7.3으로 수정했습니다.진앙은 북위 14.4도, 서경 92.5도다.진원 깊이는 15㎞로 추정됐습니다.미 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 지진 발생 직후 진앙 300㎞ 이내 멕시코와 과테말라 해안에 0.3∼1ｍ 높이의 쓰나미가 발생할 위험이 있다며 경보를 발령했습니다.콜롬비아, 코스타리카, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 파나마, 페루 등 태평양 연안 다른 중남미 국가들은 0.3ｍ 이하의 쓰나미가 예상된다고 센터는 알렸습니다.이번 지진으로 현재까지 사망자 피해는 보고되지 않았습니다.베르나르도 아베발로 과테말라 대통령은 지진 발생 약 1시간 20분 후 엑스(X·옛 트위터) 게시글에서 "현재까지 사망자는 없으며 상황을 예의주시하고 있다"라고 밝혔습니다.아베발로 대통령은 과테말라 재난 당국이 이번 지진에 따른 대응을 하고 있다며 국민들에 침착함을 유지해달라고 당부했습니다.이번 지진은 지난 24일 베네수엘라 북부를 강타한 연쇄 강진이 발생한 지 약 3주 만에 일어났습니다.베네수엘라 강진은 이날 지진이 발생한 태평양 연안과는 분리된 카리브해역에서 발생했으며, 진앙 간 거리도 약 3천km로 떨어졌습니다.(사진=미 지질조사국(USGS), 연합뉴스)