영국 새 총리에 노동당 '앤디 버넘' 확정…"지역사회에 권력 돌려줄 것"

▲ 영국 새 총리에 노동당 앤디 버넘 하원의원

영국 집권 노동당의 앤디 버넘 하원의원이 17일(현지 시간) 새 당 대표로 취임하면서 키어 스타머 총리의 후임 총리로 확정됐습니다.노동당은 이날 특별 당대회를 열어 대표 경선 후보로 단독 등록한 버넘 의원을 대표로 공식 선출했다고 발표했습니다.총리 자리에는 월요일인 오는 20일 취임할 예정입니다.스타머 총리가 먼저 버킹엄궁에서 찰스 3세 국왕을 만나 사임을 공식 보고하고 나서 찰스 3세가 버넘 의원을 버킹엄궁으로 초청해 정부 구성을 요청할 것으로 예상됩니다.이에 따라 버넘 대표는 지난달 18일 치러진 보궐선거에서 당선돼 하원에 재입성한 이후 단 한달 만에 다우닝가 10번지 총리실에 '초고속' 입성하게 됐습니다.56세의 버넘 의원은 당내 온건 좌파로 꼽히며 지방 분권과 지역 균형 발전을 주창하고 있습니다.버넘 대표는 취임 연설에서도 "1980년대 이후 잘못된 길로 들어서 정치권력이 중앙집권화하고 경제 권력은 민영화했다"며 '모든 우편번호'(지역 곳곳)에서 성장을 촉진하고 지역사회에 권력을 되돌려주는 국정 비전을 펼치겠다고 밝혔습니다.그는 "우리가 나라를 최고로 만들 것이란 희망을 국민에게 줘야 한다"며 "정계가 무시해온 큰 문제를 해결할 용기와 우리의 계획을 주장할 확신을 가진 정부가 될 것"이라고 강조했습니다.또한 당 대표로선 "부끄럽지 않은 노동당이 되고 우리가 하는 모든 일의 중심에 사람과 장소(지역)를 두겠다"며 "경제 개혁, 더 많은 공공 통제, 재산업화, 지역사회로 권력 돌려주기 등 '선명한 노동당'(Distinctively Labour) 비전"을 실현해 나가겠다고 공언했습니다.중도 실용주의를 강조하는 스타머 체제의 노동당내 좌파 진영에서 노동당이 확고한 비전을 보여주지 못하고 노동당만의 고유한 색채를 잃어 국민 지지를 잃었다는 반발이 있었던 점이 고려된 것으로 보입니다.버넘 대표는 17년간 하원의원을 지내는 동안 토니 블레어·고든 브라운 정부에서 문화부·보건부 장관과 재무부 수석 부장관, 내무부·보건부 차관 등을 지냈습니다.2017년 중앙 정치를 떠나 그레이터 맨체스터 시장으로 취임한 그는 지역경제 발전을 촉진하고 코로나19 사태 대응 등 행정 능력을 인정받아 3선까지 성공하며 '북부의 왕'이란 별명을 얻었습니다.버넘 의원은 특히 주택과 공공 인프라, 교통, 교육 등 일상생활에 영향을 주는 권한을 지역에 맡겨 각 지역에 맞는 경제 발전을 추구해야 한다는 '맨체스터리즘'(Manchesterism)을 설파했습니다.맨체스터에 제2 총리실을 둬 지방 정부와 효율적으로 업무를 조율하는 '북부 총리실'(No. 10 North) 설치를 제안했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)