경찰직협 "장윤기 사건은 지휘부 책임"…청장 대행 사퇴 요구

▲ 전국경찰직장협의회 긴급 임시대의원대회

전국경찰직장협의회(경찰직협)는 '장윤기 사건'과 관련해 유재성 경찰청장 직무대행 사퇴를 촉구했습니다.경찰직협은 오늘(17일) 대전 동구 애트대회의실에서 임시대의원회를 열고 "조직을 망치고 현장을 버린 무능한 지휘부는 즉각 사퇴하라"라며 이같이 밝혔습니다.이들은 "이번 장윤기 사건의 대응 과정에서 나타난 일부 현장 경찰관들의 안일한 업무 처리와 미흡한 대응은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없으며, 이에 대해 깊이 반성한다"는 입장을 먼저 밝혔습니다.이어 "이번 사태는 경찰 조직의 자정 능력을 상실하게 만든 지휘부의 책임"이라며 유 직무대행과 김영근 광주경찰청장이 사퇴해야 한다고 주장했습니다.경찰직협은 "이들 지휘부는 조직을 보호하기보다 책임을 회피하는 데 급급했고, 현장 경찰관들에게 책임을 전가하며 꼬리 자르기에 나서고 있다"고 비판했습니다.경찰 수사의 공정성과 민주적 통제를 강화하겠다며 전면 도입을 예고한 순환인사제 등 대책에 대한 불만을 드러낸 겁니다.'장윤기 사건'을 둘러싼 부실 수사 및 유착 의혹이 검찰의 보완수사를 통해 드러나면서 촉발된 '보완수사권 존치' 여론에 대해선 선을 그었습니다.경찰직협은 "경찰 조직의 뼈아픈 과오와 위기를 틈타 검찰이 이를 수사권 확대와 보완수사권 유지를 위한 논리로 활용하며 일부 사례를 전체 경찰 조직의 문제로 일반화하는 행태에도 깊은 우려를 표한다"고 했습니다.(사진=전국경찰직장협의회 제공, 연합뉴스)