젤렌스키 "우크라, 러 Tu-95 전략폭격기 파괴"

▲ 현지 시간 지난 5월 21일 공개된 핵훈련 참여 중인 러시아 공군 Tu-95 폭격기

우크라이나 국가보안국(SBU)이 러시아군의 투폴레프(Tu)-95 전략폭격기를 파괴했다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 17일(현지 시간) 주장했습니다.젤렌스키 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "다시 한번 러시아에 대한 장거리 타격이 성공적으로 이뤄졌다"며 이같이 밝혔습니다.우크라이나에 대한 미사일 공격을 수행해 온 Tu-95 폭격기가 우크라이나 국경에서 약 800㎞ 떨어진 러시아 옌겔스 지역에서 파괴됐다는 설명입니다.프로펠러 엔진을 사용하는 장거리 폭격기 Tu-95는 핵무기 탑재도 가능합니다.러시아 남부 사라토프주의 옌겔스에 위치한 러시아군 비행장은 전쟁 기간 여러 차례 우크라이나군 무인항공기(UAV·드론)의 공격 표적이 돼왔습니다.작년 6월에도 우크라이나 국경에서 약 2천㎞ 떨어진 러시아 북서부 올레냐 기지가 공격당해 Tu-95 등 항공기가 파괴된 바 있습니다.젤렌스키 대통령은 우크라이나군이 러시아군 석유 시설과 점령지 내 목표물도 공격했다며 "러시아의 침략 행위에 따르는 대가가 점점 더 커지고 있다"고 강조했습니다.(사진=러시아 국방부 제공, AP, 연합뉴스)