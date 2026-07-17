아덴만 유조선에 무단 승선…"한국 군함 향하는 중"

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▲ 현지 시간 17일 유조선 무단 승선 발생 지점

예멘 앞 아덴만을 항해하던 유조선에 무장단체가 무단으로 승선하는 일이 발생했습니다.17일(현지 시간) 영국 해사무역기구(UKMTO)에 따르면 이날 오전 11시쯤 예멘 항구도시 알무칼라에서 65해리(약 120㎞) 떨어진 지점에서 한 선박에 "허가받지 않은 인원"이 올라탔다는 신고가 접수됐습니다.영국 해상보안업체 앰브리는 유조선에 소말리아 해적이 승선한 것으로 추정되며, 이 배에 무장 보안팀이 없었던 것으로 추정된다고 밝혔다고 AP통신이 보도했습니다.또, 이 유조선이 보낸 조난 신호에 따라 한국 해군 함정이 지원을 향해 현장으로 향하고 있다고 앰브리는 덧붙였습니다.앰브리가 언급한 한국 군함이란 최근 아덴만 해역에 배치된 왕건함 등 청해부대 48진 소속 함정일 가능성이 있습니다.최근 미국과 이란의 무력 충돌로 호르무즈 해협 등 중동 수역이 불안정해진 가운데 홍해와 아덴만에서 소말리아 해적의 활동이 증가하는 추세입니다.(사진=UKMTO 제공, 연합뉴스)