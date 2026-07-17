육상 왕서윤, 여자 중등부 한국 기록 또 썼다…100m 11초81

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▲ 왕서윤(가운데)의 경기 모습

한국 여자 육상 단거리 기대주 왕서윤(서울체중)이 올해만 4번째로 여중부 한국 기록을 새로 썼습니다.왕서윤은 오늘(17일) 강원도 정선종합경기장에서 열린 회장배 제24회 전국중·고등학교 육상경기선수권대회 여중부 100ｍ 준결선에서 11초81의 여중부 한국 신기록을 작성했습니다.지난 5월 2일 전남 목포에서 열린 제55회 전국종별육상경기선수권대회 여자 중등부 100ｍ 결선에서 11초83으로 부별 한국 기록을 세웠던 왕서윤은 두 달 만에 이를 0.02초 앞당겼습니다.11초81은 올 시즌 국내 여자부 100ｍ 랭킹 2위에 해당하는 기록이기도 합니다.1위는 성인 선수인 김주하(시흥시청)의 11초76입니다.2012년생 중학교 2학년인 왕서윤은 5월 전국소년체육대회에서 여자 중등부 200ｍ(24초34)와 400ｍ 계주(47초20) 모두 부별 한국 기록을 세우는 등 가파른 상승세를 보이고 있습니다.그는 이날 이어진 결선에서는 11초90의 기록으로 우승을 차지했습니다.왕서윤은 "세심하게 지도해 주신 코치님과 재활을 도와주신 선생님의 조언이 이번 기록 수립의 원동력"이라며 "특히 평소 아버지께서 자세 교정에 대해 많은 조언을 해주셨는데, 그 부분을 집중적으로 신경 쓴 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 소감을 밝혔습니다.그는 이어 "올 시즌 목표는 11초7대에 진입하는 것"이라면서 "이를 달성하기 위해 최선을 다하겠다"는 포부도 전했습니다.(사진=한국중고육상연맹 제공, 연합뉴스)